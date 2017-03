Khai mạc giải đua xe đạp trẻ VĐQG: Trông người mà ngẫm đến ta

Giải đấu quy tụ các địa phương có phong trào xe đạp mạnh như An Giang, Đồng Tháp, Quân khu 7, TP.HCM, Hà Nội... Trong tổng số các nội dung tranh tài, giải chia thành hai nhóm tuổi: 15-16 tuổi và 17-18 tuổi.

Tuy là địa phương có phong trào xe đạp mạnh nhất, nhì cả nước nhưng tại giải trẻ lần này, TP.HCM không được đánh giá cao như các đối thủ An Giang hay Quân khu 7 - hai địa phương đang thực hiện công tác đào tạo trẻ rất bài bản trong thời gian qua.

Để vực dậy nền xe đạp đang vốn rệu rã thời hậu Nguyễn Hữu Đức (áo vàng Cúp Truyền hình 2009), An Giang không ngần ngại mời cựu chuyên gia đội tuyển Việt Nam - Youri Dimitriev về gầy dựng phong trào trẻ. Qua những cuộc thử lửa tại Cúp Truyền hình TP.HCM 2011, cuộc đua Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đã trình làng những gương mặt trẻ sáng giá Hồ Huỳnh Vạn An, Nguyễn Thành Tâm hay Nguyễn Thị Thật ở giải nữ… và đây sẽ là những nhân tố chính giúp đội đua miền Tây thâu tóm huy chương tại cuộc chơi thuộc lứa tuổi mình. Không chỉ mạnh về nội dung đường trường, An Giang và Quân khu 7 cũng được đánh giá rất cao ở cuộc đua địa hình.

Nhìn sự đầu tư của An Giang chợt thấy buồn cho xe đạp TP.HCM bởi 5 năm qua, TP.HCM chưa trình làng được những VĐV có khả năng khuynh đảo đường đua trẻ!

Hai nội dung thi đấu sớm diễn ra chiều qua (2-7), Nguyễn Thị Thật (An Giang) được 16 điểm giành HCV đua tính điểm nữ nhóm 17-18 tuổi, HCB thuộc về Nguyễn Thị Xiêm (Hà Nội) và Xuân Lan (Bình Dương) đoạt HCĐ. Cự ly đua tính điểm 21 vòng nam lứa tuổi 17-18, Phú Lộc (QK7) 23 điểm giành HCV, Vạn An (An Giang) đoạt HCB và Hoàng Sang (Vĩnh Long) HCĐ.

MINH QUANG