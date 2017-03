Khai mạc lượt về vô địch bóng đá nữ

Mất trụ cột Kim Hồng do chấn thương, TP.HCM gặp nhiều khó khăn khi lỗ hổng quả bóng vàng 2010 để lại chưa tìm được người thay thế xứng tầm. Vắng Kim Hồng, vai trò chỉ huy được trao lại cho thủ môn Kiều Chinh. Chuẩn bị cho giai đoạn hai, TP.HCM có chuyến tập huấn với kết quả khả quan tại vùng cao Đức Trọng (Lâm Đồng). Mặc dù không thuận lợi về lực lượng nhưng trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo cùng các doanh nghiệp thành phố, thầy trò Nguyễn Tấn Lợi vẫn hạ quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch.

Trước sự cứng cáp thấy rõ của các cầu thủ trẻ, giai đoạn hai, Văn Thị Thanh đã thôi vai trò cầu thủ để chuyên tâm hơn cho việc dẫn dắt Phong Phú Hà Nam. Trong khi đó, Than KSVN cũng rút ra nhiều điều sau trận đấu giao hữu hòa Hà Nội Tràng An 2. Lượt về, Than không có sự phục vụ của Nguyễn Thị Hạnh do bệnh phổi.

Ngoài Hà Nội Tràng An 1 được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch, Hà Nội Tràng An 2 và Gang Thép Thái Nguyên không nhiều cải tổ so với giai đoạn lượt đi. Thế nên việc đòi hỏi lối chơi quật khởi ở hai đội lót đường này gần như là không thể.

16 giờ chiều nay (2-7), chủ nhà Phong Phú Hà Nam đá trận ra quân tiếp Than KSVN.

M. QUANG