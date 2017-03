Khai mạc V-League 2009: Nhà giàu, nhà nghèo cùng đi chợ

Các cặp đấu còn lại Bình Dương - Nam Định (VTV3 trực tiếp 17 giờ): Đương kim vô địch đang mơ tái lập kỳ tích với dàn hảo thủ đội tuyển quốc gia và ngoại binh chất lượng cao không có cớ gì phải chia điểm với Nam Định mùa này đã yếu đi rất nhiều so với chính mình. Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp (16 giờ): Khách lên phố núi chỉ với tư tưởng cầu hòa hơn là gây địa chấn. Nếu chỉ tính dàn nội binh thì HLV Phạm Công Lộc đã thua xa Dusit. Trận này khó căng vì Gỗ trước đó đã giúp Đồng Tháp bằng cách cho mượn Quý Sửu. Khánh Hòa - Đồng Tâm Long An (16 giờ): Chủ nhà có thể không mạnh nhưng hai mùa bóng qua, bao giờ gặp Gạch cũng thắng đậm. Quân khu 4 - Sông Lam Nghệ An (15 giờ): Chủ nhà sinh sau đẻ muộn và từng là sân sau của bóng đá xứ Nghệ nhưng rất thoải mái với cái thế không có gì để mất. Sông Lam mùa này không mạnh, nếu khinh địch coi chừng trả giá. Đà Nẵng - Hải Phòng (16 giờ 30): Đây là cặp đấu ngang tài cân sức nhất ở vòng này. Nhưng với lợi thế sân nhà, Đà Nẵng dễ làm nên chuyện hơn.