Khai mạc vòng 2 giải bóng chuyền toàn quốc: Long tranh hổ đấu

Vòng hai hứa hẹn nhiều kịch tính vì kết quả ở vòng một đã cho thấy không hẳn những đội mạnh nhất lại là những đội có thành tích cao nhất.

Giải nam: Bốn trong năm

Bất luận thế nào, chỉ năm đội sau nhiều triển vọng, là Hoàng Long Long An, Thể Công, Sanet Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình và Sao vàng Biên phòng. Với Thể Công mà nhiều người đang lo thất thế, việc thêm một ngoại binh Bulgaria trám được lỗ hổng trên lưới và cựu binh này vẫn có cơ vào sâu. Hoàng Long Long An không có ngoại binh và có thể ít gây bất ngờ nếu đối thủ bịt được chủ công Ngô Quang Khánh. Sanet Khánh Hòa với “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều vẫn là ẩn số vì sự thiếu đồng đều, kể cả hai ngoại binh đến từ Indonesia. Trong khi ấy, Tràng An Ninh Bình của HLV Nguyễn Mạnh Hùng vẫn còn cả hai ngoại binh cùng tên Supachai, họ sẽ chẳng bỏ qua cơ hội đua tranh đồng đẳng với các đại gia. Tân binh Sao vàng Biên phòng là “ngựa ô” khi vòng một họ thắng bốn trận và bây giờ có một ngoại binh kha khá, tuy chưa bằng Wanchai và Ngô Văn Kiều song sẽ đủ sức làm khó cho các đàn anh...

Như thế, cơ may của năm đội này là ngang nhau. Ở cực dưới, bốn đội được xem là yếu cơ nhất lại chính là Thép Việt TP.HCM, Biên Hòa, Bến Tre, Quân đoàn 4. Cơ hội để xuống hạng cũng là ngang nhau.

Giải nữ: Ba đội tranh một suất

Không khó để thấy ba đàn chị rất khó bị đàn em qua mặt và chắc suất top bốn là Bộ tư lệnh Thông tin, Bình Điền Long An, V. Thái Bình. Vì thế, đi tìm suất còn lại để vào top bốn có thể đưa mấy ứng viên: Vietsopetro, Cao su Phú Riềng và Ngân hàng Công thương. Trong ba đội bóng nhiều tham vọng này, sẽ có một đội lọt vào nhóm trên, song thật khó dự báo.

Vietsopetro mạnh về tài chính, có cựu chuyền hai Hồng “chuột”, tay đánh trẻ Đinh Trà Giang và ngoại binh Ira người Nga. Họ lại có vị sếp là lãnh đạo liên đoàn nhiệm kỳ mới nên CLB sẽ phấn chấn thi đấu. Cao su Phú Riềng là mô hình mới, đội có những mũi tấn công lợi hại như Trần Hiền, Thu Dung, Vĩnh Linh và HLV Trần Minh Khang có nhiều sáng kiến. Còn Ngân hàng Công thương mùa trước thất bát song nay đã khá lên vì sự trở lại của chuyền hai Hà Thị Hoa và libero Lê Thị Liễu, chắc họ sẽ quyết tâm để “trở về mái nhà xưa”.

Nếu được bỏ phiếu, tôi nghĩ tân binh ngành dầu khí sẽ lọt top bốn.

Nhóm yếu của giải nữ cũng dễ thấy, đó là Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa và TH Vĩnh Long. Rất khó đoán đội nào sẽ xuống hạng và rất cần chia sẻ với cả nhóm này.