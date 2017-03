Khai mạc vòng chung kết U-17 Cúp Thái Sơn Nam

Tham dự gồm tám đội, chia làm hai bảng gồm Huế, SL Nghệ An, Đồng Tháp, Viettel (bảng A) và SHB Đà Nẵng, HA Gia Lai, V. Ninh Bình, ĐT Long An (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội mỗi bảng vào bán kết. Sau lễ khai mạc là trận mở màn giữa chủ nhà Huế và đội bóng của lò bóng đá trẻ giàu truyền thống - SL Nghệ An. Tiếp theo là trận Viettel - Đồng Tháp cũng là cuộc đối đầu giữa hai trung tâm đào tạo trẻ mạnh của quốc gia.

Với lực lượng khá mỏng lại vay mượn cầu thủ nhiều, Huế bị điểm mặt là đội bóng yếu nhất bảng A. Dù được cổ vũ bởi khán giả nhà nhưng Huế rất ít cửa trước SL Nghệ An. Trong khi đó cặp Viettel - Đồng Tháp được dự báo là đồng cân đồng lạng.

M.QUANG