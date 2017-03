Khát khao sân cỏ sạch và xanh

Kỳ vọng vào sân chơi trẻ “sạch” và “xanh” tại Vòng chung kết U-21 báo Thanh Niên

Được sự đồng thuận của Ban Tổ chức giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên (khai mạc ngày 25-9 tại Phan Rang, Ninh Thuận), giải đấu trên sẽ nằm trong hệ thống bầu chọn Giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM. Ngoài ra, mỗi trận đấu cũng sẽ có một giải thưởng Fair Play riêng và đối tượng bầu chọn không chỉ trong phạm vi các cầu thủ trên sân. Giải thưởng ban đầu được công bố là phần thưởng hiện kim trị giá 1 triệu đồng do Công ty DP Consulting Co., LTD tài trợ. Trong cuộc họp HĐTĐ Giải thưởng Fair Play 2012 vào hôm qua, thành viên HĐTĐ Bùi Như Đức đã quyết định sẽ hỗ trợ thêm tặng phẩm biểu tượng Fair Play bằng đồng (ảnh) do chính ông đặt để vinh danh những người góp phần cho hình ảnh cao thượng trên sân cỏ. Ông Đức đã chia sẻ: “Giải thưởng Fair Play mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, không tiền bạc nào có thể mua được và tôi muốn chuyển món quà ý nghĩa này đến những người nêu cao tinh thần Fair Play trong giải đấu trẻ được kỳ vọng sạch và xanh này”.