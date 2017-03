Khi cả khách và chủ nhà đều chê trọng tài

HLV Sơn chia sẻ: “Trọng tài Việt Nam thường như vậy, khi đội thắng đang dẫn cách biệt sâu thì hay bỏ qua những lỗi của đội kia. Các giải quốc tế và trọng tài quốc tế thì đừng hòng như vậy”.

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An thì trách trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã phạt thẻ vàng nhầm cho Chí Công bởi Nhật Tân mới là người phạm lỗi… Việc nhầm thẻ này rất nghiêm trọng vì nếu “y án” thì Chí Công trận tới phải ngồi ngoài mà ĐT Long An rất cần trung vệ chủ lực này. Ngoài ra, trọng tài này còn bớt đi thời gian bù giờ hiệp 1 đến gần 45 giây, lại cắt còi trong tình huống ĐT Long An thực hiện pha phản công.

Phàn nàn của hai HLV Thanh Sơn và Quang Sang cũng là thực trạng của công tác trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Đó chẳng phải thuộc về kinh nghiệm, bản lĩnh mà chẳng qua là thói quen xuê xoa vốn đã ăn sâu vào các “vua” sân cỏ. Tuy nhiên, nhiều trọng tài lại quên rằng chính thói quen xuê xoa ấy lại hay dẫn đến những ức chế không cần thiết và làm giảm đi giá trị của “vua”.

Ở đây cũng phải khen ngợi HLV đội ĐT Long An bởi ông góp ý chứ không cay cú với trọng tài. Ông Sang chia sẻ: ĐT Long An thua là đúng chứ không phải vì trọng tài Sang. Nhưng rõ ràng là nghiệp vụ các trọng tài còn nhiều vấn đề. Tôi tiếc với tình huống ĐT Long An đang phản công trong thời gian bù giờ thì bị cắt còi bởi đấy hoàn toàn có thể là tình huống ăn bàn. Còn việc phạt thẻ nhầm thì chúng tôi đã báo cáo lên ban tổ chức để trả lại nỗi oan cho Chí Công và phạt đúng người, đúng tội…”.

TẤN PHƯỚC