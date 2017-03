Khi cầu thủ lựa giải để lên tuyển

Chẳng hạn trước đây ông Calisto từng cấm cửa đội tuyển với Huy Hoàng, Thế Anh… chỉ vì các cầu thủ này thoái thác đội tuyển trong những giải đấu ít quan trọng và cũng ít (hoặc không có) tiền thưởng.

Chuyện cầu thủ tính toán ở đội tuyển đã tồn tại từ thời ông Weigang làm HLV trưởng (từ năm 1995) và nó là chuyện thường ngày ở đội tuyển. Nó nảy sinh từ tư tưởng của những cầu thủ có tính ích kỷ và tự cho phép mình thuộc diện cầu thủ không thể thiếu và kiểu gì thì những giải lớn cũng sẽ phải gọi mình trở lại. Nó cũng xuất phát từ chính lãnh đạo của các đội bóng bật đèn xanh cho cầu thủ mình từ tư tưởng: Giải đấy không quan trọng và không có “màu” nên kiếm cách thoái thác ở nhà để dưỡng và lo cho CLB trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng.

Hồi đấy, có lãnh đạo đội bóng còn tiếp tay cho cầu thủ mình bằng những công văn “hợp tác” cho cầu thủ rút lui hoặc lo cả cái giấy chứng bệnh khống như đau bao tử, rối loạn tiêu hóa…

Bây giờ thì sự tiếp tay của lãnh đạo CLB có phần giảm nhưng toan tính và cân, đong, đo, đếm của cầu thủ thì tăng lên và cách từ chối đội tuyển cũng tinh vi hơn. Có cầu thủ lấy lý do gia cảnh như vợ đau, con ốm; có cầu thủ lấy lý do triệt buộc như mất passport. Nói chung là 1.001 lý do để thoái thác nhiệm vụ.

Có lần tôi trao đổi vấn đề này với các chuyên gia thì nghe phân tích: “Cầu thủ được quyền từ chối đội tuyển nhưng cái cách đấy ở các quốc gia họ rất rõ ràng. Họ từ chối vì thấy khả năng cống hiến của mình không tốt hoặc để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội trưởng thành. Chẳng hạn như Park Ji-sung vẫn là cầu thủ trụ cột của MU nhưng cảm thấy mình hạn chế ở đội tuyển và đã tuyên bố rút lui mà vẫn được cả nước Hàn Quốc yêu thích, được người hâm mộ tôn trọng. Ở ta thì cầu thủ tìm mọi cách để từ chối những giải ít tiền và như thế thì còn gì là màu cờ sắc áo, là danh dự của chiếc áo đội tuyển…”.

Đây thực chất là vấn đề không nhỏ ở đội tuyển Việt Nam và nó làm mất đi ý nghĩa của việc tôn trọng màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, điều đấy lại xuất phát từ việc bóng đá Việt Nam thiếu nhân tài để có thể thay thế những tư tưởng xấu. Thay những tư tưởng dám bỏ đội tuyển ở vài giải không có “màu” vì tin chắc mình sẽ lại có chỗ ở những giải đấu nhiều tiền thưởng, nhiều “màu” hơn sẽ không khó nếu chúng ta có lực lượng kế thừa tốt.

Và đấy cũng là một cách làm lành mạnh đội tuyển một cách tích cực nhất.

NGUYỄN HUY