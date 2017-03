Khi đầu chậm hơn chân

CLB Sông Lam Nghệ An cho chìm xuồng? Công an phường Hưng Bình, thành phố Vinh trưa ngày 25-1 đã khám xét Nguyễn Hồng Việt ngay trước cổng CLB Sông Lam và phát hiện trong bóp có một tép heroin. Hiện Hồng Việt đã được trả về nhà và trước vòng bốn V-League trên sân Vinh, cầu thủ này không có tên trong danh sách đăng ký với lý do chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn (!?). Việc cầu thủ Nguyễn Hồng Việt có dấu hiệu nghiện và sinh hoạt không lành mạnh đã được phát hiện và thanh tra Sở TDTT Nghệ An có báo cáo lên cấp trên từ hơn nửa năm qua nhưng chưa được giải quyết, chỉ mới nhắc nhở. Một lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An từ chối trả lời về phương án xử lý tiếp theo sau khi loại Nguyễn Hồng Việt ra khỏi đội bóng.