Khi đội bóng đòi trọng tài “xịn”

Thế nhưng sau quãng nghỉ giữa hai giai đoạn, V.NB bước vào lượt về với một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đá bảy trận liền không biết thắng và đang tuột xuống vị trí thứ bảy. Điều đó cũng có nghĩa cánh cửa thăng hạng đã đóng với V.NB. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng theo giới chuyên môn thì là vì cách làm bóng đá không giống ai của những người điều hành bóng đá cứ suy nghĩ đơn giản rằng có tiền là có tất cả.

Điển hình là những người quản lý của đội bóng lại không nghĩ đội bóng tuột do con người, do công tác quản lý hay hướng vận hành sai mà lại cho rằng do đội bóng hay gặp trọng tài non tay khiến bị thiệt. Điển hình là V.NB đã có văn bản yêu cầu ban tổ chức mà trực tiếp là phòng điều hành trọng tài phân công trọng tài “xịn” chuyên thổi V-League trực tiếp điều hành những trận đấu của Ninh Bình để tránh sai sót không đáng có (!?).

Không ngờ cái công văn ấy lại được những nhà tổ chức chiều dù lực lượng trọng tài rất mỏng.

Dù khó nhưng phòng điều hành trọng tài cũng đã đáp ứng yêu cầu của V.NB trong việc chăm chút hơn và chú ý hơn đến việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ những trận đấu có V.NB.

Không hiểu sau V.NB sẽ còn bao nhiêu đội bóng gửi đơn yêu cầu cung cấp trọng tài “xịn”.

Với cái đà phân công theo yêu cầu này, coi chừng các giải bóng đá ở Việt Nam sẽ loạn.