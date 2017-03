Khổ thân bóng đá chuyên nghiệp

Bầu Hải An sau khi bỏ đội Sài Gòn United thì bị truy nã TP.HCM từng hào hứng với đội Sài Gòn United vốn là đội trẻ của lò bóng đá VST. Sau khi thăng hạng Nhất đã được ông bầu Hải An mua lại và mang từ Nghệ An vào nuôi ở biệt thự quận 2. Ông An nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản và trong quá trình làm bóng đá cũng không ít lần đánh tiếng với lãnh đạo TP.HCM xin đất lẫn xin hỗ trợ kinh phí cho đội bóng mang tên Sài Gòn. Bất ngờ mùa bóng 2008 đội bóng Sài Gòn United rớt hạng và ông bầu này bỏ luôn đội bóng, bỏ bê nhiều cầu thủ bơ vơ không nhà không cửa khi biệt thự ông nuôi đội bóng cũng không thuộc về ông. Sau đó không lâu thì có lệnh truy nã ông bầu này tội lừa đảo do sai phạm trong làm ăn bất động sản… NG.HUY