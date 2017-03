Khóa sổ giai đoạn 1 V-League: Ngàn cân treo sợi tóc

Các cặp đấu còn lại Đồng Tâm Long An – Sông Lam Nghệ An (VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ): Gạch chỉ ngán Sông Lam ở sân Vinh chứ không phải ở sân nhà mình. Cái khó cho chủ sân Tân An là khuyết cả cặp tiền vệ Tài Em - Minh Phương và chỉ tiêu một điểm là vừa sức. Hoàng Anh Gia Lai – Thanh Hóa (16 giờ): Gỗ đang hưng phấn khi cặp Lee Nguyễn - Thonglao càng chơi càng ăn ý và hiệu quả. Ba điểm trước đối thủ yếu Thanh Hóa không phải là bất khả thi cho dù chủ nhà vắng Sakda và thủ môn Quốc Việt do thẻ phạt. Nam Định – Đồng Tháp (15 giờ 30): Khách sẽ rất khó chơi khi vắng chân sút chủ lực Timothy do thẻ phạt và đây là một cơ hội lớn cho chủ sân Thiên Trường bỏ túi ba điểm. Quân khu 4 – Khánh Hòa (15 giờ 30): HLV Hoàng Anh Tuấn rất khó xử khi át chủ Tấn Tài phải nghỉ vì thẻ phạt sẽ không có nhiều cách kiềm chế Quân khu 4 đang muốn nhảy lên tốp đầu và... trụ hạng ở lượt về.