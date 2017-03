Khóa sổ lượt đi V-League: Không thể cản Đà Nẵng

Các trận đấu khác Đồng Tâm Long An - NaviBank Sài Gòn 1-1: Với nỗ lực đào thoát khỏi nhóm đèn đỏ, đội khách chơi rất chặt chẽ và chắt chiu cơ hội. Phút 65, hàng thủ chủ nhà để sổng Trindade chớp thời cơ sút cận thành mở điểm. Thế nhưng chỉ 8 phút sau, Danny gỡ 1-1 khiến cả hai đội kìm chân nhau ở nhóm nguy hiểm. Khánh Hòa - Hòa Phát Hà Nội 1-3: Chủ nhà bị dẫn trước từ quả phạt đền 11 m do Eduardo ghi và kịp gỡ nhờ Agostinho lập công trong hiệp một. Tuy nhiên, Khánh Hòa đã không thể giữ sạch mành lưới ở hiệp hai với hai bàn thắng của Thành Trung (phút 55) và Timothy (phút 86). Thanh Hóa - Đồng Tháp 0-0: Cơ hội đến rất nhiều với chủ nhà nhưng các chân sút quá vô duyên đã không một lần biết làm thủng lưới khách. Lối chơi phòng ngự phản công của Đồng Tháp với tư tưởng không thua đã giúp họ lấy 1 điểm thành công như chỉ tiêu. Sông Lam Nghệ An - Ninh Bình 0-0: Khán giả sân Vinh không vui khi đội nhà bị cầm chân không bàn thắng. Lần lượt các chân sút Văn Quyến, Dalibor đều dứt điểm không quá khó với thủ môn Đinh Hoàng La hoặc chỉ đưa bóng ra ngoài. Khách gần như không có cơ hội rõ ràng nào khi vấp phải sự cứng rắn của hàng thủ Sông Lam Nghệ An. Bảng xếp hạng: 1. Đà Nẵng (27 điểm); 2. Hà Nội T&T (25); 3. Bình Dương (25); 4. Đồng Tháp (21); 5. Ninh Bình (21); 6. Khánh Hòa (20); 7. Hải Phòng (20); 8. Sông Lam Nghệ An (19); 9. Thanh Hóa (16); 10. Hoàng Anh Gia Lai (14); 11. Hòa Phát Hà Nội (14); 12. Đồng Tâm Long An (12); 13. NaviBank Sài Gòn (10); 14. Nam Định (8). Đồng Tâm Long An và Hòa Phát Hà Nội còn một trận chưa đá.