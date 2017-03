Khởi tranh Serie A: Inter không Mourinho

Giải bóng đá Ý mùa mới mở màn ngày 28-8 với Inter Milan hứa hẹn nâng kỷ lục lên sáu lần liền lên ngôi bá chủ dù ông thầy “độc” Mourinho đã ra đi. Mourinho được nhắc đến nhiều bởi giúp Inter làm hat trick vô địch trong nước lẫn Champions League.

Lần này người thay thế là ông Benitez - cựu HLV Liverpool, tên tuổi cũng không thua kém, trong lúc lực lượng hùng hậu của đội vẫn được giữ vững gồm Zanetti, Sneijder, Eto’o, Maicon, Milito…, lại còn bổ sung thêm tiền vệ trẻ Coutinho (18 tuổi, phát hiện mới từ Brazil). Chỉ mất Balotelli hay “quậy” ẩu, chấp nhận sang tay cho Manchester City nhằm duy trì tính kỷ luật của đội.

Inter càng tăng thêm ưu thế một phần do các đối thủ chính không có bước đột phá lớn trong đội hình để cạnh tranh. Điển hình như á quân AS Roma vẫn trông cậy vào HLV Ranieri từ Anh quay về Ý vẫn chưa làm nên chuyện bên cạnh đội trưởng Totti đã 34 tuổi. Đã vậy còn mất cựu vua phá lưới Toni, thay vào đó là tiền đạo Adriano trở lại sau hai năm bị đẩy về Brazil do tính khí thất thường.

Inter Milan vẫn được xem là ứng viên vô địch dù không Mourinho. Ảnh: GETTY IMAGES

AC Milan hạng ba cũng thế, tiếp tục lão hóa với một loạt cựu binh vẫn được sử dụng gồm Ronaldinho, Gattuso, Pirlo, Inzaghi. Tuy có tuyển bốn tân binh song chỉ K-P Boateng là tương đối. Riêng tân HLV Allegri (từ Cagliari) còn mới quá, cần được thử thách nhiều. Vì thế ông chủ Berlusconi đang cố sức đánh ván bài chót lôi kéo Ibrahimovic từ Barcelona về, hy vọng tạo bước chuyển biến mạnh hơn cho đội.

Chỉ có cựu anh hào Juventus sau một mùa thất bại (hạng bảy) đã tỏ rõ quyết tâm phục hồi bằng những thay đổi rõ rệt từ ban lãnh đạo đến HLV, đồng thời chi nhiều nhất 60 triệu USD tậu đến tám gương mặt mới. Trong đó đáng chú ý có hậu vệ Motta, tiền vệ Krasic và Aquilani. Cộng với thành phần cũ còn nguyên Del Piero, Iaquinta, Diego, Trezeguet, Amauri, chính Juventus mới là địch thủ có khả năng đối đầu ngang ngửa với Inter. Tuy nhiên, Juventus vẫn còn một điểm chưa bảo đảm là tân HLV Delneri (Samdoria cũ) không biết có đủ bản lĩnh để giúp Juventus lột xác hay không.

Lượt trận đầu tiên không thực sự hấp dẫn nhưng có những đội được chú ý qua các cặp đấu AS Roma - Cesena (28-8); Bari - Juventus, AC Milan - Lecce (29-8); Bologna - Inter Milan (30-8)...

HUY KHANH