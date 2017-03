Hai ngày trước trận đại chiến SHB Đà Nẵng (32 điểm) - SL Nghệ An (39 điểm), làng bóng sôi sục với khả năng chủ sân Chi Lăng sẽ níu áo đội dẫn đầu cho thế cờ tàn hấp dẫn hơn.

Thế nhưng khi nhìn vào đại cục, chính Hà Nội T&T (31 điểm) là đối thủ đáng gờm nhất của SL Nghệ An, bởi họ còn một trận chưa đấu với K. Khánh Hòa. Hơn nữa ở lượt đấu cuối, đội bóng của bầu Hiển sẽ tiếp SL Nghệ An và nếu giữ vững phong độ như mấy vòng đấu qua, Hà Nội T&T có cửa lật đổ thầy trò Nguyễn Hữu Thắng.

Cờ đăng quang cứ ngỡ đã nằm trong tay SL Nghệ An nhưng ở thế cờ tàn chưa chắc họ phất nổi khi bị đặt vào thế một chống hai. Năm ngoái, Hà Nội T&T vô địch chỉ hơn bốn đội xếp sau 1-3 điểm. Nghĩa là cái khoảng cách thành bại rất mong manh và chỉ cần tích tắc sơ sẩy, SL Nghệ An sẽ ôm hận. Những cái nấc cục của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng do đội hình xộc xệch khi vắng dài hạn chân sút Kavin hoặc cú đánh bóng chuyền chưa chạm tay của Huy Hoàng là yếu tố chủ quan sẽ cản bước họ. Nguyên nhân khách quan lớn nhất vẫn là sự lợi hại của hai đội bóng bầu Hiển có thừa lực đánh bại SL Nghệ An.

HLV Nguyễn Hữu Thắng từng là người của bầu Hiển nên rất e ngại và không dám nói thẳng ra cái ưu thế lớn của hai đối thủ có chung một cái đích. SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T trên mặt giấy tờ tồn tại độc lập với nhau nhưng cả làng thừa biết họ đều "uống sữa" của ông Hiển. Ba năm qua, nghịch lý một ông chủ ôm hai đội bóng vẫn sờ sờ ra đấy, bất chấp cảnh báo về những hệ lụy. Các luật sư từng chỉ ra cách xác định vai trò của bầu Hiển không cần phải qua giấy tờ mà qua việc chứng minh sự tác động đến đội bóng (cơ cấu nhân sự, treo thưởng…) thì có căn cứ dùng biện pháp ngăn chặn. Tiếc rằng đã gần ba mùa giải qua, VFF vẫn vô tư hoặc cố tình để ông bầu lách luật tạo thế lực riêng cho mình. Hiện tượng “gà cùng một mẹ” đang có nguy cơ lây lan và tính công bằng lẫn sự trong sáng sắp mất dần đi bởi đối thủ của họ không chột cũng què.

Dẫu sao thì SL Nghệ An vẫn còn quyền tự quyết đến ngôi vô địch và chiến thắng có giá trị hơn ở môi trường V-League còn nhập nhèm khi đồng tiền của một ông chủ có thể bịt mắt cả VFF.

CÔNG TUẤN