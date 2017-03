Không dám xử kẻ có tội!

Có hai án kỷ luật cho K. Kiên Giang và SHB Đà Nẵng do mỗi đội nhận năm thẻ vàng nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến sân Thanh Hóa vi phạm về an ninh, an toàn ở trận gặp XMXT Sài Gòn.

Trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút để vãn hồi trật tự sau khi trọng tài bị vây hãm gây sức ép rồi khán giả xỉ vả, trút vật lạ vào trọng tài khiến mãi đến giữa đêm các trọng tài mới về Hà Nội an toàn trong sự bảo vệ của cảnh sát…

Rõ ràng ban tổ chức sân Thanh Hóa không bảo đảm luật chơi như trong Quy định về kỷ luật của VFF “Điều 68. Vi phạm an ninh, an toàn…” nhưng tiếc là Ban Kỷ luật VFF không muốn hoặc không dám ngó ngàng đến vi phạm ấy.

Nói như ông Trưởng ban Nguyễn Hải Hường là nếu làm đúng luật sẽ không còn đội chơi bóng. Tuy nhiên, không vì sự cả nể hoặc cả sợ mà Ban Kỷ luật lại làm ngơ trong khi Ban tổ chức giải đã khẳng định trọng tài không sai ở trận đấu đó.

Giả sử trọng tài thổi sai như phía CLB Thanh Hóa gán ghép thì việc các trọng tài bị chửi bới và bị “ném đá” như thế thì ban tổ chức sân cũng đã phạm luật rồi. Ngoài ra, CLB Thanh Hóa còn vi phạm kỷ luật hàng loạt như quy định ở Điều 40. Hành vi xúc phạm danh dự, cùng các Điều 60. Phản ứng, 61. Tranh cãi, 62. Làm gián đoạn trận đấu.

Đấy là chưa kể đến nguyên tắc các CLB không có quyền khiếu nại về lỗi nhận định của trọng tài nhưng Thanh Hóa vẫn bất chấp và đây không phải là lần đầu. Ông chủ tịch CLB Thanh Hóa còn gửi công văn cho VFF đề nghị không bố trí các trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, Phùng Đình Dũng và Nguyễn Quang Hưng điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hóa. Thậm chí lá đơn còn thách thức mỉa mai: “Nếu Ban tổ chức giải, Ban Trọng tài vẫn bố trí các trọng tài nói trên điều khiển, thì báo trước cho CLB Thanh Hóa để không mất chi phí di chuyển, ăn, ở. CLB Thanh Hóa xin chấp nhận thua, nhường 3 điểm cho đối phương”.

Thật lạ khi Ban tổ chức giải đã mất công sức, thời gian ngồi soi băng rồi phân tích rất kỹ tình huống nhạy cảm ở trận đấu ấy và khẳng định tổ trọng tài không sai nhưng cuối cùng vẫn không dám đụng đến “kẻ làm loạn” và “phá luật”. Đáng nói hơn là những thách thức từ phía Thanh Hóa sẽ tạo thành tiền lệ xấu mà các nhà làm giải chắc chắn rất khó xử khi gặp sự cố tương tự và dễ hiểu nhiều đội được đằng chân thì lân đằng đầu.

ĐĂNG HUY