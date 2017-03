Không loại trừ liên quan đến cá độ

HLV Trần Tiến Đại tái khẳng định XMXT Sài Gòn không có tiêu cực và đã gửi bản giải trình cho VFF. Ông cho rằng BTC quy kết CLB thiếu căn cứ và không ngại đưa nhau ra tòa nếu bị trừ điểm oan.

Theo ông Đại, nguyên nhân lớn nhất khiến đội thua do thiếu vắng nhiều trụ cột và tinh thần của một số cầu thủ bất an khi chưa được CLB tái ký hợp đồng. Các cầu thủ trẻ XMXT Sài Gòn thay thế ở trận này không đáp ứng yêu cầu chuyên môn do thiếu kinh nghiệm và không chịu nổi áp lực từ phía chủ nhà. Ngoài ra, BTC sân K. Kiên Giang không cho đội khách tập theo giờ bóng lăn 16 giờ… Phía XMXT Sài Gòn cho biết BTC không thể chỉ dựa vào tin nhắn nặc danh mà cho rằng CLB có tiêu cực là không công bằng.

Trong khi đó, chỉ ba ngày sau nghi án XMXT Sài Gòn có dấu hiệu tiêu cực, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã gửi công văn cho Ban chỉ đạo V-League nêu lên nghi vấn: “Theo báo cáo của giám sát, trong trận đấu này, nhiều cầu thủ thi đấu không đúng với khả năng của mình. Sự phối hợp giữa các tuyến không tốt dẫn tới chất lượng chuyên môn của toàn đội XMXT Sài Gòn giảm sút rõ rệt… Qua cung cấp tin nhắn của Ban Tư vấn Đạo đức và dư luận báo chí, hiện đang dấy lên nghi vấn tiêu cực của trận đấu này, vì kết quả thực tế phù hợp với kết quả dự báo từ những tin nhắn cá độ bóng đá”.

XMXT Sài Gòn bị nghi là có tiêu cực liên quan đến cá cược “đen” trong trận thua K. Kiên Giang 1-3. Ảnh: XUÂN HUY

Từ những nhận định này, ông trưởng giải đặt ra giả thiết tin nhắn trước trận đấu đã trùng với kết quả thực tế. Điều này cho thấy trận đấu có thể liên quan đến các hoạt động cá độ bất hợp pháp đang diễn ra ở trong nước và ngoài nước. Sự việc này lại xảy ra ngay sau thời điểm ban chỉ đạo yêu cầu triển khai tích cực các giải pháp chống tiêu cực ở các vòng đấu cuối cùng.

BTC kiến nghị VPF, Ban chỉ đạo V-League cần có biện pháp cứng rắn, dứt khoát đối với các hành vi, biểu hiện tiêu cực của đội bóng, cầu thủ và các thành viên khác bằng những hình thức kỷ luật tương xứng, nhằm răn đe, giáo dục những cá nhân, tập thể vi phạm để chống hiện tượng cho điểm, nhường điểm, cá độ...

Ngày 13-8, Ban Tư vấn Đạo đức cũng có một cuộc họp riêng và đưa ra kiến nghị với VPF lẫn BTC giải: Cần xử lý nghiêm khắc hiện tượng chơi bóng thiếu tích cực, có chủ đích, buông bỏ trận đấu cho dù vì bất kỳ động cơ gì. Đây cũng là một biểu hiện của sự dàn xếp tỉ số có ý đồ từ trước, là hình ảnh rất xấu của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là với một CLB như XMXT Sài Gòn, việc này diễn ra không chỉ một lần có tính hệ thống, từ đầu mùa giải 2013 đến nay.

Bản báo cáo do Phó ban Tư vấn Đạo đức Nguyễn Văn Vinh ký nhấn mạnh: “Cần mạnh tay xử lý bằng hình thức trừ điểm XMXT Sài Gòn. Động thái này sẽ cảnh tỉnh các CLB khác có ý định nhường điểm, cứu vớt các CLB ở những trận đấu căng thẳng của mùa giải”.

Ngày mai (16-8), Ban chỉ đạo V-League có cuộc họp khẩn với VFF, VPF để đưa ra kết luận cuối cùng rồi mới chuyển hồ sơ cho Ban Kỷ luật xử lý trước vòng đấu 21 cuối tuần này.

CÔNG TUẤN