Không “phù thủy” đến đất “quỷ”

HLV mới Grant là ai? Grant là tân HLV Chelsea thay Mourinho nhưng với người hâm mộ nhiều người chẳng biết ông là ai cả! Dễ hiểu thôi, bởi sự nghiệp của ông đều chỉ bó hẹp loanh quanh trong nền bóng đá Israel hạng B thế giới. Grant sinh ở Israel, 52 tuổi, vào nghề năm 1972, huấn luyện đội trẻ cho một CLB ít tiếng tăm, sau đó dần dần qua hai CLB lớn ở Israel rồi lên đến đội tuyển dự vòng loại World Cup 2006 và... bị loại. Sau đó Grant qua Anh làm giám đốc kỹ thuật cho Portsmouth, rồi được bạn thân Abramovich rủ về Chelsea. Khi được hỏi về kinh nghiệm nắm quân dự Champions League, Grant trả lời “Tôi không đếm, chắc... không nhiều”, thay vào đó là “Hơn 100 trận... đã xem”! Trận ra mắt của ông Grant thật không may lại là trận máu lửa Chủ nhật này trên sân đại kình địch M.U. Thế nhưng ông không thể ra sân tập cùng toàn đội một ngày trước đó do bận thi hành nghi lễ “Ngày chuộc tội” của người Do Thái. HK