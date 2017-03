“Không thay đổi thì bóng đá Việt Nam sẽ chết!”

Những vị khách mời đều là những người đầy nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam. Họ bức xúc trên tinh thần xây dựng. Hàng loạt vấn đề đặt ra buộc VFF phải nhìn lại.

Phải thay đổi ngay để cứu vãn bóng đá Việt Nam

Phát pháo đầu tiên thuộc về Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, ông khẳng định: “Cách đây năm năm, V-League hơn hẳn Thai-League về mức độ thu hút khán giả nhưng hôm nay hãy nhìn xem. Các trận Thai-League đông chật khán đài còn V-League tèo lèo vài chục người vào sân, do đâu?”. Hai vấn đề quan trọng nhất mà bầu Đức cảnh báo VFF phải gấp rút thay đổi ngay là trưởng ban tổ chức giải và đội ngũ trọng tài. Bầu Đức kể ra những câu chuyện nghe ra thật đau lòng rằng mình là chủ tịch CLB, mỗi năm đầu tư cho đội bóng 70-80 tỉ đồng, tính ra tương đương ba tỉ đồng cho một trận ấy vậy mà thấy trọng tài là sợ thấy mồ… Sợ là sợ gì? Sợ họ o ép đội bóng mình. Lời nhận xét ấy được các ông bầu của những CLB khác như Lê Tiến Anh (K. Khánh Hòa), Võ Quốc Thắng (ĐT Long An), Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) đồng tình và chia sẻ.

Trước thực trạng có thật như thế, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định: “Nhất định chúng tôi sẽ cải tổ”. Ông Dũng bảo rằng việc thu nhập hiện nay của trọng tài là quá thấp, việc đi taxi từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Hà Nội chỉ được chi 90.000 đồng trong khi thực tế là 250.000 đồng là không chấp nhận được. Thậm chí, ông còn đặt vấn đề rằng có người vì thiếu quá nên phải “bù” và đó là sự bất hợp lý cần phải thay đổi cho phù hợp. Ngay cả chế độ mỗi ngày chỉ 250.000 đồng cũng bất hợp lý vì giá thuê khách sạn giờ đã 400.000 đồng hoặc hơn nữa… Từ đó có thể sinh ra trọng tài tiêu cực… Ông Dũng còn cho biết thêm rằng ông chỉ duyệt chế độ còn anh Khôi (ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng BTC giải), anh Tuấn (ông Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký VFF) phân bổ.

Yếu tố quan trọng không kém mà bầu Kiên nêu ra được các chủ tịch CLB ủng hộ là Ban Chấp hành VFF cũng như trưởng ban tổ chức giải phải là người do đại diện CLB bầu ra chứ không được cơ cấu, vì như thế ban chấp hành làm ngơ tất cả, không đại diện cho tiếng nói của CLB. Điều đó là không sòng phẳng.

Ông Kiên đặt vấn đề, mỗi CLB mỗi mùa giải phải nộp 500 triệu đồng, tài trợ từ Eximbank cho V-League mỗi mùa 30 tỉ đồng, đi đâu, chi tiêu ra sao mà trọng tài có thu nhập thấp thế? Ông Kiên cũng đề nghị phải làm rõ vấn đề này vì không thể nhà tài trợ chi nhiều, các đội đóng nhiều mà thu nhập, thanh toán cho trọng tài lại phải “bù lỗ”.

Cũng về vấn đề này nhưng với một cái nhìn khác, Chủ tịch CLB K. Khánh Hòa Lê Tiến Anh cho rằng khi trọng tài đã có tư tưởng tiêu cực thì thu nhập bao nhiêu cũng tiêu cực. Biết mấy cho vừa. Thử hỏi có dấu hiệu tiêu cực xử thật nặng và công khai, thậm chí loại khỏi đội ngũ trọng tài thì có ai dám không?

Cuộc tranh luận sòng phẳng

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho rằng: “Nói đi cũng phải nói lại, việc các CLB “đi đêm” với nhau đẩy giá cầu thủ ở mức ảo rất cao thế thì do ai? Do các CLB với nhau cả. Làm sao chúng tôi vào cuộc được. Đó là những hợp đồng dân sự, chúng tôi can thiệp cho bị kiện à”. Bầu Đức bức xúc kể chuyện mới đây ông bị “mất” quân: “Đào tạo Tăng Tuấn xưa nay, hết hợp đồng, tôi ra giá ở lại CLB 3 tỉ đồng, đùng một cái Bình Dương đấu giá 8 tỉ, Tăng Tuấn ra đi. Tôi không phải không có tiền để giữ, để tranh nhưng làm như thế không hợp với đạo đức và nhân tâm…”.

Chủ tịch Võ Quốc Thắng nêu việc nên thay đổi quy chế chuyển nhượng. Cầu thủ Việt Nam bước qua ngưỡng 23 tuổi chơi mới tốt. Nhưng đến 23 tuổi thì nó… chạy mất. Đào tạo tốn cả chục tỉ đồng coi như đứt. Cùng chia sẻ với bầu Thắng, Chủ tịch Lê Tiến Anh nói: “Đào tạo cả trăm cầu thủ mới được năm đến tám người, chưa phục vụ được bao nhiêu đã đến tuổi chuyển nhượng tự do, thế là CLB mất đứt và mùa nào Khánh Hòa cũng phải vá víu là vì thế”.

Một thực trạng mà cả bầu Đức và bầu Kiên đều rất bức xúc là các ông chủ tịch CLB chẳng bao giờ được VFF mời những cuộc họp mà lẽ ra họ được tham gia. Bầu Kiên cho rằng có cuộc họp ông phải… “lủi” vào để được có mặt vì không có giấy mời. Chẳng hạn như cuộc họp vừa qua ông đã đi thẳng vào hội trường mà không qua bộ phận tiếp tân vì biết mình không được mời (!?).

Còn rất nhiều bức xúc nhưng chung quy lại, VFF đã không theo kịp và thậm chí bảo thủ mà nếu không thay đổi, bóng đá Việt Nam còn đi xuống nữa.

Những vấn đề cộm cán mà các chủ tịch CLB đề xuất Ông Đoàn Nguyên Đức: “Nên thay đổi ngay trưởng ban tổ chức giải và cải tổ mạnh đội ngũ trọng tài. Giá cầu thủ ngày càng cao ngất ngưởng mà khán giả đến sân thì giảm đáng sợ”. Ông Nguyễn Đức Kiên: “Trong những ngày tới VFF nên tiến hành đại hội bất thường để mạnh dạn cải cách, thay đổi. VFF nên đưa ra quy chế buộc lãnh đạo CLB đưa ra tiền thưởng cho các đội phải rõ ràng từ đầu mùa theo khung thắng bao nhiêu, hòa bao nhiêu… Còn hiện nay trước mỗi trận, nhiều đội quăng ra cục tiền rất dễ dẫn đến tiêu cực, làm hư cầu thủ rồi sinh ra bệnh mè nheo đá thua vài trận để ông chủ cho thưởng rồi mới đá tử tế”. Ông Võ Quốc Thắng: “Tôi nói với anh Long của HP Hà Nội là các anh chỉ bị trọng tài ép có vài trận. Còn tôi đây 10 năm bị rất nhiều, rất nhiều thứ. Bóng đá mình lạ là càng sạch càng bị ép”.

TẤN PHƯỚC