Không thể thay chủ nhà SEA Games 27

Mặc dù cảnh sát Myanmar đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và tích cực điều tra để sớm tìm ra thủ phạm nhưng bên cạnh đó, họ cũng đưa ra lời cảnh báo. Đó là, SEA Games 27 có thể là mục tiêu tấn công tiếp theo của những kẻ khủng bố, tập trung vào Nay Pyi Taw, Yangon và Mandalay. Những địa điểm tổ chức các trận đấu của môn bóng đá, tập trung số lượng lớn CĐV rất có thể sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo.

SEA Games 27 vẫn sẽ diễn ra tại Myanmar vào tháng 12 tới như kế hoạch



Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á vẫn chưa đưa ra ý kiến bình luận hay có động thái cụ thể nào liên quan đến vấn đề này. Tất cả vẫn đang chờ đợi nước chủ nhà SEA Games 27 sớm công bố kết quả điều tra, từ đó có biện pháp đối phó và cảnh báo các quan chức, HLV, VĐV của các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á sẽ tới Myanmar tranh tài vào tháng 12 này.



Theo thông tin trên các báo của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đoàn thể thao của những QG sẽ thi đấu tại SEA Games 27 đều đã được cơ quan an ninh khuyến cáo về vấn đề an ninh, an toàn trong những ngày thi đấu tại Myanmar. Thậm chí, Ủy ban Olympic của Malaysia và Indonesia còn tính đến phương án mời các nhân viên an ninh đi cùng để phối hợp với lực lượng của nước chủ nhà, bảo đảm an toàn cho các quan chức, HLV, VĐV.

Từ phía Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic QG, hiện đang đi công tác nước ngoài khi trao đổi nhanh với Thể thao & Văn hóa đã cho biết: “Cho đến thời điểm này, Ủy ban Olympic Việt Nam chưa có ý kiến gì, chúng tôi cũng không nhận được thông tin nào khác từ nước chủ nhà. Nhưng tôi nghĩ, sẽ không có chuyện chuyển địa điểm đăng cai sang một quốc gia khác đâu.



Hội nghị trưởng đoàn tham dự SEA Games hồi đầu tháng 9 chỉ tập trung bàn bạc về các vấn đề chuyên môn. Tư cách trưởng đoàn không được hỏi về vấn đề an ninh mà việc này là trách nhiệm của Ủy ban Olympic. Và cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa có ý kiến gì, các VĐV đến ngày thì cứ thế lên đường đi thi đấu thôi”.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, nếu tình hình an ninh tại Myanmar vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu thì Hội đồng thể thao Đông Nam Á phải tính đến phương án chuyển địa điểm tổ chức SEA Games 27 sang một quốc gia khác hoặc hoãn Đại hội. Tuy nhiên, khả năng điều này xảy ra là gần như không thể vì thời gian từ nay đến ngay khai mạc chỉ còn chưa đầy 2 tháng.



Theo Lâm Chi (TT&VH Online)

Box: Liên quan đến công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và là trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, tiết lộ: “Chúng tôi đã liên hệ và được Vietnam Airlines hỗ trợ cho thuê 3 chuyên cơ bay thẳng tới địa điểm thi đấu. Khoảng 80% thành viên, VĐV các môn quan trọng, có khả năng giành HCV cao của đoàn thể thao Việt Nam sẽ đi trên 3 chuyên cơ này. Số VĐV còn lại cũng sẽ được Vietnam Airlines tạo điều kiện nối chuyến, cắt giảm thời gian, quãng đường di chuyển tới địa điểm thi đấu sao cho thuận lợi nhất”.