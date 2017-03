Không yếu, chỉ đen đủi!

Họ đã chơi như thế nào?

Xuyên suốt trận thua 1-3 trước ĐT Iran trong trận giao hữu tại Tehran và màn trình diễn tại Aleppo, ĐT Trung Quốc không hề kém cạnh. Cái họ chưa làm được chỉ đơn giản là kết quả.

Ở trận đấu đầu tiên, HLV Yin Tiesheng không thể sử dụng 5 trụ cột do chấn thương. Nổi bật trong số đó là Sun Ji Hai, Zheng Zhi, Dong Fangzhou, Zhu Ting, Shao Jiayi – những cầu thủ được xem là tốt nhất của bóng đá nước này ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên, với một đội hình què quặt, lại mới tập trung, thất bại trước ĐT Iran cũng không phải là điều quá bất ngờ. Điều đáng nói là sau trận đấu tại Tehran, giới chuyên môn và cả những nhân vật chóp bu trong Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn lên tiếng ủng hộ HLV Yin Tiesheng. Họ cho rằng, đội bóng dưới tay ông đã chơi tốt, thể hiện được nhiều tín hiệu lạc quan dù nhân sự không đầy đủ.

Còn trận thua bất ngờ trước ĐT Syria hôm 14/1, ĐT Trung Quốc quả thật có phần bị oan. Ngoài 5 trụ cột không có mặt, họ còn mất thêm 6 cầu thủ thuộc diện thay ra-thay vào do bị cảm cúm. Chẳng còn cách nào khác, HLV Yin Tiesheng phải điền tên hai hậu vệ mới tham gia ĐTQG mang áo số… 51 (Zhang Yaokun) và 61 (Jiao Zhe) vào đội hình đến Aleppo. Hơn nữa, do hàng hậu vệ đã quá “nát”, người đầu tiên là Zhang Yaokun được trưng dụng trong suốt 90 phút. Điểm mặt các thành viên ĐT Trung Quốc trong trận đấu với ĐT Syria, người ta chỉ quen tên hậu vệ Du Wei, hai tiền vệ Du Zhenyu, Zhou Haibin và tiền đạo Gao Lin. Ngay cả ở vị trí người gác đền, HLV Yin Tiesheng cũng phải dùng đến thủ thành số 3, Song Zhenyu do Zong Lei và Yang Zhi không có sức khỏe tốt.

Khó khăn chồng chất khó khăn, ngay trong 45 phút đầu tiên, ĐT Trung Quốc đã phải nhận liên tiếp 2 quả phạt penalty. Sau trận đấu, HLV Yin Tiesheng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài người Iran, Torky Mohsen và cho rằng, ông này đã không công bằng khi điều khiển nhiều tình huống có lợi cho chủ nhà. Từ thế nhỉnh hơn, ĐT Trung Quốc lâm vào tình trạng rượt đuổi tỷ số mà họ bị “chất” đến 3 bàn lên vai. Dù vậy, họ cũng đã làm tốt công việc của mình trong phần còn lại của trận đấu và ghi được 2 bàn thắng. Theo tường thuật sau trận của trang web the afc.com, ĐT Trung Quốc thậm chí đã chơi lấn lướt trên nửa sân của ĐT Syria ở hiệp 2 và ngoài bàn thắng, họ còn bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn khác.

Xâu chuỗi các sự kiện kể trên, tuy ĐT Trung Quốc thất bại do họ đang rất thiếu may mắn.

Cái đích là ĐT Việt Nam

Không nói thì ai cũng biết, cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam là cơ hội để thầy trò HLV Yin Tiesheng “thanh minh” với giới mộ điệu Trung Quốc, rằng họ vẫn đang đi đúng hướng. Một chiến thắng là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Bởi nếu không, họ sẽ tự “làm khó” cơ hội đi tiếp của chính trong ngày hội bóng đá của lục địa vàng trên đất Qatar 2011.

Trên sân nhà Hàng Châu, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chào đón sự trở lại của các trụ cột. Cộng thêm lợi thế trên nhiều phương diện khác nhau, ĐT Trung Quốc chắc chắn sẽ không nương tay với đội quân của HLV Henrique Calisto. Đặc biệt, NHM Trung Quốc đang khao khát muốn có món quà mừng Tết đáng giá. Không có gì tuyệt vời hơn là họ nhận được tin vui từ thầy trò HLV Yin Tiesheng.

Ở chiều ngược lại, trước ĐT Trung Quốc đang khát điểm và sẵn sàng dùng lợi thế sân nhà để áp đảo, ĐT Việt Nam sẽ gặp thách thức rất lớn.