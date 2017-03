Khủng bố đe dọa Olympic London

- Cơ quan an ninh Israel chỉ rõ thủ phạm đánh bom ở Bulgaria là tổ chức cực đoan Hezbollah ở Lebanon được sự hỗ trợ của Iran trong hai năm qua đã tiến hành nhiều vụ khủng bố nhắm vào Israel ở hơn 20 nước. Tất cả xuất phát từ động cơ chính trị theo chủ trương bài Do Thái đòi đất cho Palestine của khối Ả Rập. - Trước mắt, đoàn Israel 38 VĐV đã được bảo vệ tuyệt đối 24/24 giờ, ở một khu cách ly riêng do cả cảnh sát Anh lẫn mật vụ Israel lập hàng rào an ninh nghiêm ngặt. Thậm chí Israel còn tung điệp viên ra khắp các thủ đô châu Âu để truy lùng bọn khủng bố chống Israel. - Đích thân Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi - yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế IOC dành 1 phút mặc niệm trong lễ khai mạc ngày 27-8, song Chủ tịch IOC Jacque Rogge đã từ chối. Thay vào đó, ông và đoàn IOC sẽ đến viếng địa điểm đúng ngày xảy ra vụ thảm sát tại Đức là ngày 5-9. HUY KHANH