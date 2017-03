Kiên Giang đặt một chân lên chuyên nghiệp

Trọng tài Công Khanh rút đến ba thẻ đỏ (An Giang hai, K. Kiên Giang một) trên sân Long Xuyên nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng. Ngay phút thứ tám, đội khách đã được hưởng quả phạt đền và Văn Thái thực hiện thành công. 3 phút sau, Suileman đưa hai đội trở lại vạch xuất phát cũng từ quả 11 m. Phút 26, K. Kiên Giang lại vượt lên cũng từ quả 11 m do Hải Thịnh thực hiện. Sau bàn thua thứ hai, chủ nhà đá rát hơn và trận đấu liên tục bị đứt quãng bởi những pha vào bóng thô bạo. Phút 32, Thanh Tiến ghi bàn quân bình 2-2 cho An Giang. Tuy nhiên, công sức của An Giang bị đổ sông đổ biển khi phút 75, hậu vệ Alex vụng về đưa bóng phản lưới nhà giúp K. Kiên Giang giành chiến thắng 3-2. Trận thua khiến Thanh Nam cay cú xô xát với Minh Hoàng và cả hai phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Ba điểm quý giá giúp K. Kiên Giang (44 điểm) củng cố ngôi nhì bảng, đồng thời duy trì khoảng cách 2 điểm với SQC Bình Định (thắng TP.HCM 2-1 trên sân Thống Nhất). Cuộc đua giành ngôi á quân vì thế tiếp tục nóng đến vòng cuối khi K. Kiên Giang về sân nhà tiếp TDC Bình Dương trong khi SQC Bình Định gặp XSKT Cần Thơ tại Quy Nhơn.

Ở nhóm cuối bảng, BHTS Quảng Nam (29 điểm) chính thức thoát hiểm nhờ chiến thắng Nam Định 2-1 trong trận chung kết ngược. Như vậy, cuộc chiến tranh suất trụ hạng vòng cuối chỉ còn là cuộc so kè giữa Nam Định và Fico Tây Ninh (vừa thất bại nặng nề 2-4 trên sân XSKT Cần Thơ). Cùng được 24 điểm nhưng đại diện Tây Ninh có lợi thế hơn nhờ chỉ số phụ.

Các kết quả còn lại, Sài Gòn XT bị Đồng Nai cầm chân 3-3. Trên sân khách, Than Quảng Ninh đánh bại TDC Bình Dương 2-1 trong khi Huda Huế thua Hà Nội 0-1 trên sân nhà trong trận cầu thủ tục.

MINH QUANG