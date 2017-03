Kình ngư Ánh Viên: “Dị nhân” tuổi 15

Ánh Viên trên đường bơi 400m hỗn hợp tại SEA Games 26 - Ảnh: Phan Tùng



Mê bơi từ nhỏ





Sải tay dài đến 1,98m

Những kỷ niệm nhớ đời của Ánh Viên



- Lần đầu tiên cầm hộ chiếu trong tay, Ánh Viên thay vì chờ đóng dấu vào hộ chiếu lại cầm về luôn. Đến ngày đội tuyển bơi lội VN ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị bay sang Malaysia dự giải bơi mở rộng 2011, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện chuyện này. May mà đội ra sân bay rất sớm nên HLV Đặng Anh Tuấn có thời gian đón xe ôm chạy đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu để kịp giờ lên đường. - Trước chuyến sang Trung Quốc tập huấn hồi tháng 10, Ánh Viên trong lúc tập thể lực với tạ đã để tạ rơi xuống đất và nẩy lên trúng chân. Không chấn thương vì tạ không rơi trực tiếp lên bàn chân, nhưng do hoảng quá cô lại thấy chân đau bất thường. HLV Đặng Anh Tuấn lo lắng vì Ánh Viên là một trong những niềm hi vọng vàng. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì lo, ông gọi điện thoại báo lãnh đạo. 6g sáng, ông kêu Ánh Viên ra hồ bơi kiểm tra một lần nữa, bảo cô học trò nhỏ đặt bàn chân thẳng xuống xem sao. Ánh Viên để bàn chân bình thường và mới thú nhận vì hoảng quá nên đau chút thôi. - Sau chiếc HCB 400m hỗn hợp tại SEA Games 26, Ánh Viên còn đoạt thêm một HCĐ 200m ngửa nhưng không được công nhận vì phạm quy ở vạch xuất phát. HLV Đặng Anh Tuấn giải thích: “Hai nội dung thi đấu chỉ cách nhau có 30 phút nên Ánh Viên chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Vì thế ở bục xuất phát, Ánh Viên bám thành rung rinh nên bị phạm quy”.

Ánh Viên về nhì với thành tích 4 phút 54 giây 65, nhiều hơn Natthanan gần 4 giây. Trao đổi cùng chúng tôi một ngày sau hôm thi đấu, HLV trưởng đội tuyển bơi VN Đặng Anh Tuấn vẫn còn tiếc rẻ: “Cho đến khi cách đích gần 100m, Ánh Viên vẫn còn cách Natthanan khá xa. Tuy nhiên, do còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên em phân bổ sức không đều”.Nhà ở gần rạch Ba Cao nên từ nhỏ Ánh Viên đã thích sông nước. Ba mẹ đi làm vườn cả ngày, không có ai để mắt suốt đến cô bé 3-4 tuổi này nên ông nội của Ánh Viên quyết định tập bơi cho cháu, để có lỡ rớt xuống sông cũng còn biết vẫy vùng kêu cứu. Biết bơi rành rẽ nhưng phải đến năm 8 tuổi, cô bé mới bắt đầu biết đến những kỹ thuật căn bản khi môn bơi được đưa vào dạy ở Trường THCS Long Tuyền 1 (huyện Phong Điền).Năm 11 tuổi, Ánh Viên đã cao 1,66m. Thấy Ánh Viên có năng khiếu lại có thể hình tốt, các thầy dạy bơi ở trường quyết định gửi em vào Trung tâm TDTT quốc phòng 4 (Quân khu 9) để đào tạo chuyên sâu. Mỗi cuối tuần, ba mẹ thay nhau lên thăm và động viên con gái.Năm 2009, Ánh Viên đoạt nhiều HCV ở các giải trẻ quốc gia nên được gọi vào đội tuyển trẻ. Nhận thấy tài năng thiên phú của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn đã mạnh dạn đề xuất đưa em lên đội tuyển quốc gia cuối năm 2010 để chuẩn bị SEA Games 26. Nhưng đề xuất không được chấp nhận vì không ai tin vào khả năng của cô gái chỉ mới 14 tuổi. Phải đến tháng 4-2011, Ánh Viên mới được gọi vào đội tuyển quốc gia.Thăng tiến chóng mặt trong năm 2011Được tập luyện ở môi trường tốt hơn, Ánh Viên thăng tiến rất nhanh. Ở Giải bơi VĐQG các nhóm tuổi 2011 tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 5, Ánh Viên giành 10 HCV ở 10 nội dung tham dự! Không chỉ thế, em còn phá bảy kỷ lục quốc gia để trở thành kình ngư phá nhiều kỷ lục nhất tại một giải đấu quốc gia. Chưa đầy một tháng sau đó, Ánh Viên đoạt HCB nội dung 400m hỗn hợp tại Giải bơi Malaysia mở rộng 2011 - giải đấu quốc tế lần đầu tiên em tham dự.Trở về nước, Ánh Viên tham dự tiếp Giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á 2011 tại Đà Nẵng và đoạt thêm 6 HCV, phá hai kỷ lục Đông Nam Á, qua đó được bầu chọn là “VĐV xuất sắc nhất giải”. Tháng 9, cô bé đoạt 5 HCV cá nhân, đồng thời xô ngã ba kỷ lục quốc gia tại Giải bơi VĐQG 2011 để lấy luôn danh hiệu “VĐV nữ xuất sắc nhất giải”.Và tại SEA Games 26, ở nội dung đầu tiên thi đấu là 400m hỗn hợp, Ánh Viên đoạt ngay HCB trong sự ngạc nhiên của khá nhiều người. Ngay như cánh phóng viên VN trong ngày 13-11 khi ghé vào bể bơi cũng chỉ nhắm đến Quý Phước rồi lại chạy đến các môn khác vì nghĩ Ánh Viên khó đoạt được huy chương.Vậy mà Ánh Viên vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của mình: “Đoạt HCB trong lần đầu tiên tham dự SEA Games quả thật hạnh phúc, nhưng nếu như có kinh nghiệm hơn thì tôi đã có thể làm được hơn thế. Nó cũng sẽ là bài học cho tôi trong những nội dung tiếp theo tại SEA Games 26”.Ánh Viên giờ đã cao 1,7m, nhưng đó chưa phải là điều đáng nói về cô gái 15 tuổi này. Tương tự ngôi sao của làng bơi thế giới Michael Phelps (Mỹ) có sải tay dài đến 2,02m và bàn chân to bè, Ánh Viên có sải tay dài đến 1,98m, bàn chân to và có nhóm cơ suôn dài rất thích hợp với những VĐV bơi lội đỉnh cao. Hơn nữa, cô bé có độ nổi nước rất tốt mà bất kỳ HLV bơi lội nào khi nhìn thấy cũng phải thích thú.Bình thường, một VĐV bơi lội muốn làm nổi mình trên mặt nước thường khá khó khăn. Đằng này, Ánh Viên nổi rất dễ dàng nên nhiều lúc khó có thể thực hiện được các kỹ thuật bơi dưới nước. HLV Đặng Anh Tuấn từng nói đùa rằng: “Chắc thầy phải kiếm cục tạ đeo vào người con cho nó chìm bớt quá!”. 15 tuổi, “dị nhân” Ánh Viên đang có tương lai hứa hẹn trước mắt nếu được đầu tư quyết liệt hơn nữa.HLV Đặng Anh Tuấn nhận xét: “Ở Ánh Viên có đủ mọi yếu tố để trở thành một VĐV giỏi. Em có năng khiếu, thể hình tốt, lại có độ nổi ở mặt nước tuyệt vời. Đây là tài năng đặc biệt nhất của bơi lội VN mà tôi từng chứng kiến. Và tôi tin rằng trình độ của Ánh Viên sẽ vươn tầm châu Á chỉ trong hai năm nữa”.Theo NGUYÊN KHÔI (TTO)