K.Khánh Hòa bị bán về Hải Phòng, Tấn Tài chưa biết sẽ về đâu

Tấn Tài và một số đồng đội ở K.Khánh Hòa vẫn chưa biết sẽ đi về đâu.





Thực tế ở đội bóng K.Khánh Hòa trong thời điểm này không có nhiều gương mặt thuộc dạng hàng “hot”, và nếu được xếp vào hàng ngôi sao có lẽ chỉ mỗi Tấn Tài, nhất là khi anh chơi rất nổi trội ở ĐTVN tại AFF Suzuki Cup mới đây. Vì vậy, người ta đang hy vọng dùng cái tên của tiền vệ này để kiếm thêm một món hời, do anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng phố Biển.



Vì thế, không ngạc nhiên khi lãnh đạo đội K.Khánh Hòa đang bắn tin đến các nơi về việc chuyển nhượng ngôi sao này, theo đó đã xuất hiện thông tin Tấn Tài sẽ về Hà Nội T&T.



Chiều nay lúc trò chuyện cùng chúng tôi, Tấn Tài bày tỏ: “Tôi thật sự rất sốc khi đọc thông tin báo chí khẳng định K.KH bị bán về Hải Phòng. Dù lúc mới trở về từ Thái Lan, tôi đã phong thanh, nhưng vẫn không tin, ai ngờ đấy lại là sự thật”.



Khi được hỏi liệu có về thi đấu cho Hà Nội T&T, Tấn Tài cho biết do hợp đồng với K.KH còn 2 năm, nên việc đi hay ở của anh giờ phụ thuộc vào lãnh đạo đội chứ không phải do anh quyết định. Tuy nhiên, bản thân Tấn Tài rất muốn được về thi đấu cho những CLB có nhiều tham vọng như Hà Nội T&T hay B.Bình Dương.



Trong khi đó, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Phía K.KH cũng đã ngỏ lời với chúng tôi về chuyện chuyển nhượng Tấn Tài. Cá nhân tôi rất thích Tấn Tài từ tư cách đạo đức cho đến chuyên môn, nhưng K.KH đưa ra một cái giá hơi cao so mặt bằng hiện nay, nên chúng tôi còn phải xem lại. Đồng thời tôi không muốn nội bộ Hà Nội T&T xào xáo vì những so sánh, tị hiềm giữa người mới và cũ vì những vấn đề xung quanh chuyện tiền bạc”.



Xem ra việc Tấn Tài hay một số gương mặt nổi trội của đội bóng phố Biển đi về đâu vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Trong khi đó, Tấn Tài cho biết: “Tạm thời tôi cứ nghỉ ngơi một vài ngày cùng gia đình, sau đó rồi hẵn tính…”

Theo Tuấn Thành (Báo Bóng đá)