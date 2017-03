Kuznetsova bật bãi khỏi Miami, Federer thắng khó nhọc

Mở màn giải Sony Ericsson mở rộng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-3 trước Nicolas Lapentti, nhưng sau đó Federer lại rất vất vả trước đối thủ người Pháp Florent Serra - vốn kém anh đến 60 bậc trên bảng vị trí ATP. Trong cuộc so tài tối qua, Federer mắc đến 35 lỗi đánh hỏng so với chỉ 32 lỗi của Serra, trước khi giành thắng lợi 7-6 (2), 7-6 (3). Trong trận này tay vợt người Thụy Sĩ đã để đối phương giành break đến 3 lần. Tuy nhiên trong cả hai loạt tie-break, anh đều thể hiện sự vượt trội so với đối thủ người Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Federer giành chiến thắng sau khi vượt qua hai loạt tie-break.



Federer phải vất vả mới giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFP.

Federer đang hướng đến chức vô địch lần thứ ba tại Miami. Trước đó anh từng hai lần lên ngôi tại đây vào các năm 2005 và 2006. Với tổng cộng 36 trận thắng tại Miami, anh cũng chỉ chịu kém Andre Agassi và Pete Sampras, hai huyền thoại nước chủ nhà ở thập niên 90. Thử thách kế tiếp của anh ở vòng 4 sẽ là Tomas Berdych (16), người vừa vượt qua Horacio Zeballos 6-4, 7-5.

Tối qua nội dung đơn nam không chứng kiến bất ngờ nào. Soderling (5) tỏ ra quá mạnh trước Petzschner (6-2, 6-1). Cilic (7) vượt qua ngựa ô Baghdatis với tỷ số 6-3, 6-4. Trong khi đó tay vợt từng loại Murray ở vòng 2 là Mardy Fisch tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng 7-5, 6-3 trước Feliciano Lopez.

Vòng 4 nội dung đơn nữ tối qua là một ngày buồn đối với các cô gái đến từ xứ sở bạch dương. Đáng chú ý nhất chính là việt hạt giống số một Kuznetsova gác vợt rất chóng vánh với tỷ số 3-6, 0-6 trước Marion Bartoli (3). Kuznetsova vốn không có phong độ tốt kể từ đầu mùa và từng gây thất vọng tràn trề ở Indian Wells (bị loại từ trận đầu), nên có thể xem thất bại vừa rồi là một hệ quả gần như tất yếu. Với chiến thắng này, Bartoli đã lọt vào tứ kết và sẽ đụng tài năng trẻ nước Bỉ Wickmayer.

Kuznetsova. Ảnh: AFP.

Người Nga không chỉ buồn vì Kuznesova. Tối qua tài năng trẻ Pavlyuchenkova cũng dừng bước sau khi gác vợt 2-6, 2-6 trước đối thủ cùng 19 tuổi Wozniacki (2). Sau vòng tứ kết người Nga đã sạch bóng hoàn toàn ở giải này. Wozniacki, hạt giống cao nhất hiện tại, sẽ chạm trán với người thắng trong cặp đấu muộn nhất giữa Henin và Zvonareva.

Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay có lẽ là Venus Williams (3), dù rằng cô vừa phải khá vất vả mới đánh bại được “chân dài” Hantuchova với tỷ số 1-6, 7-5, 6-4. Tay vợt kỳ cựu này sẽ chạm trán Radwanska (5) tại tứ kết. Kim Clijsters cũng vào tứ kết sau khi biến Azarenka thành cựu vô địch với chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-0.

Theo Tuấn Sơn (VNE)