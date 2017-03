Kỳ 1: Xem một mùa bóng đá Anh, tốn chục triệu USD

Cừu non! Cứ ba mùa giải một lần, ban tổ chức Giải ngoại hạng Anh tổ chức đấu giá bản quyền bóng đá Anh tại nước Anh và từng nước trên toàn thế giới. Tỉ lệ tăng giá trong việc mua bản quyền truyền hình xem Giải ngoại hạng Anh ở VN tăng cao hơn mặt bằng chung nhiều lần.



Lý do vừa phức tạp lại vừa đơn giản: cuộc chiến bản quyền phức tạp, cam go mà các nhà kinh doanh bản quyền ở VN chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế là tất cả đều trở thành những chú “cừu non” trước các tay chơi sừng sỏ quốc tế trong lĩnh vực này.