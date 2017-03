Là “sao” thì phải... quậy!

Trong bức tranh bóng đá Việt Nam từ lúc lên chuyên nghiệp, sự góp mặt của các cầu thủ ngoại luôn được tô điểm bằng những mảng màu sáng-tối thật đặc biệt. Có những cầu thủ lúc đến cũng như khi chia tay bóng đá VN luôn được xem là những tấm gương sáng về tài năng, tính chuyên nghiệp trong và ngoài sân cỏ, mà điển hình là Kiatisuk của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Ngược lại, cũng có không ít “kiêu binh” sau khi tạo dựng được đôi chút tên tuổi đã mắc bệnh “sao”, gây không ít khó khăn cho các CLB chủ quản mà nhất là trường hợp của Amaobi ở SHB Đà Nẵng.

Hội... những người quậy

Có điều những ngoại binh tốt kiểu như Kiatisuk hay Philani (Becamex Bình Dương) vẫn còn quá ít so với những cầu thủ mới vừa nổi danh chút đỉnh đã sớm quậy phá, vi phạm kỷ luật. Điển hình có trường hợp trốn đội đi chơi khuya, bị phạt nặng thì phản ứng của tiền đạo Carlos Rodrigues bên phía Đồng Tâm Long An trước đây hay chuyện chân sút Brazil Da Silva gây khó dễ cho Hòa Phát Hà Nội khi giở trò bị “chấn thương nặng” ngay trước trận tranh vé vớt trụ hạng V-League với An Giang do đội không đồng ý tăng lương, thưởng...

Trong giới cầu thủ phía Nam, chẳng ai lạ gì tiền đạo Amaobi. Từ một cầu thủ chăm chỉ, lành tính những ngày đầu đến VN thi đấu cho Sông Đà Nam Định, Amaobi vụt sáng trở thành chân sút số 1 của V-League 2004 khi ghi 15 bàn thắng. Cũng từ đây, cầu thủ này bôn ba hết từ đội bóng thành Nam xuống Đà Nẵng rồi Bình Dương theo “tiếng gọi của đồng tiền”.

Càng được trả lương cao, Amaobi càng mắc bệnh “sao” nặng hơn. Ngoài việc luyện được kỹ năng chửi bậy bằng tiếng Việt sành sỏi không thua người bản địa (minh chứng rõ nhất là cầu thủ Nigeria này chửi tục Ban Huấn luyện CLB Đồng Tâm Long An khi gặp Becamex Bình Dương ở mùa 2007), Amaobi còn được xem là khách hàng thân thiết của nhiều quán bar, vũ trường tại TPHCM.

Ăn chơi nhiều tất sa sút, càng về cuối mùa 2007, Becamex Bình Dương càng ngán những trò quậy phá của Amaobi. Khi có đề nghị của SHB Đà Nẵng lấy lại tiền đạo này, đội bóng miền Đông Nam Bộ tất nhiên đồng ý cả hai tay. Giờ đây, hẳn SHB Đà Nẵng mới thấm thía bài học “lấy nhầm trứng ác”... Một cầu thủ ở đội bóng phía Nam cho biết, Amaobi không phải trường hợp hiếm bởi bây giờ các cầu thủ ngoại thường nhắn nhủ với nhau rằng phải quậy phá, phải vòi vĩnh thì mới xứng đáng với danh hiệu “sao”.

Thậm chí, có thông tin cho rằng những cầu thủ ngoại ở nhiều đội bóng từ Nam ra Bắc đã liên kết với nhau thành một “hội” bí mật, sẵn sàng thi đấu sa sút để “cứu bồ” cho những đồng nghiệp đang lâm nguy khi cần thiết.

Cứng rắn được không?

Mới đây, HLV Lê Thụy Hải của Becamex Bình Dương khi trả lời báo giới đã cho rằng các CLB nên thống nhất một quy tắc ứng xử chung sao cho khi có một “kiêu binh” nào đó ra mặt là lập tức bị xử nghiêm khắc để làm gương.

Tuy vậy, chưa chắc điều này dễ thực hiện. Đơn giản bởi sau nhiều năm gắn bó, sinh sống ở VN, nhiều cầu thủ ngoại đã bắt được điểm yếu của bóng đá chuyên nghiệp là vẫn còn phổ biến tình trạng “vị nể”. Tình trạng nhiều cầu thủ ngoại sau khi vi phạm kỷ luật lại được các lãnh đạo CLB xuống nước, thường xuyên tăng lương, tăng thưởng đã vô tình tạo tâm lý “làm tới” cho các “kiêu binh”, điển hình là vụ Đà Nẵng rước 3 ngoại binh Iddi Batambuze – Fred Tamale – Lulenti năm 2002 sau một mùa cả ba thi đấu thành công cho Sông Lam Nghệ An.