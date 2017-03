Lách luật hợp pháp

Nguyên do điều lệ giải quy định trận play off giữa Long An và đội hạng Nhất Viettel diễn ra ngày 23-9 tới sẽ không sử dụng cầu thủ nước ngoài.

Chính vì biết Long An chắc chắn phải đá trận vé vớt nên HLV Ngô Quang Sang thoải mái bỏ hai chân sút Henry và Simic nhằm giúp học trò toàn nội binh của ông tập quen dần với phương án không cầu thủ ngoại. Ông Sang hoàn toàn có quyền làm thế, bất chấp Long An yếu đi. Đơn giản ba trận đấu cuối đối với họ chỉ là thủ tục, không quan trọng thắng thua dù vai trò của Long An có ảnh hưởng lớn với đội tranh vô địch Hải Phòng.

Những vòng cuối của Long An chẳng khác gì các cữ dượt chuẩn bị cho trận play off quyết định đến sự tồn tại của mình ở V-League mùa sau, hơn là trách nhiệm và danh dự khi sẵn sàng nhận kết quả thua thảm. Họ cũng có quyền dưỡng quân và tránh chấn thương cho cầu thủ nên chắc chắn sẽ không dại gì bung hết sức cho chặng cuối V-League.

Chủ tịch CLB Long An - ông Võ Thành Nhiệm vẫn trấn an giới cổ động viên rằng sẽ cho cầu thủ chơi hết mình để giữ gìn hình ảnh.

Tuy nhiên, vì chiến dịch trụ hạng V-League trong quá trình chuẩn bị trận đấu play off nên họ sớm thanh lý cầu thủ ngoại khi không còn tác dụng và dưỡng chân nội binh. Điều này vẫn có lợi hơn việc nỗ lực mà không đem lại ích lợi gì.

Giữa ngổn ngang chiêu trò lách luật ở làng bóng chuyên nghiệp Việt Nam ngang nhiên tồn tại thì cách xử lý của Long An hoàn toàn phù hợp.