Lạch Tray không có quà tết

Hai trận đấu liền trên sân Lạch Tray, thầy trò Nguyễn Đình Hưng đều bị chia điểm đã thách thức dữ dội đến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo lẫn sự công kích của CĐV Hải Phòng.

Thành tích chưa như mong đợi của đội bóng khiến cho khán giả trên sân Lạch Tray chiều qua đã giảm đi một nửa, chỉ còn 9.000 người so với trận hòa NaviBank SG 1-1 ở lượt trận thứ hai có đến 18.000. Trong khi đó, khả năng HLV Nguyễn Đình Hưng phải rời ghế nóng là rất cao, bởi sức ép nặng nề từ phía CĐV suốt cả trận ra sức gào thét đòi thay HLV trưởng.

Với thế chủ nhà nhưng V. Hải Phòng vẫn không thể gây khó khăn trước một đối thủ được nhận định kém hơn. Ngược lại, Đồng Tháp mở điểm do công của Felix ở phút 43 đã làm cho chủ sân càng nôn nóng trong khi cầu thủ khách quyết giữ điểm bằng nhiều trò tiểu xảo. Mấy phút cuối trận, trọng tài Trần Trung Hiếu đã rút đến bốn thẻ vàng (ba cho đội khách) cảnh cáo sau những va chạm và cãi vã của cầu thủ hai đội. Còn may cho V. Hải Phòng có bàn gỡ 1-1 ở phút 86 do công Bryan nhưng chắc chắn tết này bóng đá Hải Phòng không thể vui.

NGỌC ANH