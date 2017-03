Lạch Tray lại sốt vé

Để tránh tình trạng vé vào tay các phe vé, giám đốc điều hành CLB XMHP Đỗ Đại Dương cho biết CLB chủ trương bán vé muộn để người hâm mộ có thể mua vé. Đó cũng là lý do mà sát đến ngày trận đấu diễn ra (14g ngày 20-6), vé mới chính thức được bán.

Để có thể mua được một đôi vé, hầu hết người hâm mộ Hải Phòng phải xếp hàng từ 12g giữa thời tiết nóng nực 37-380C. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì ban tổ chức chỉ mở duy nhất một cửa bán vé. Điều đó khiến hàng người xếp hàng cứ kéo dài và phải chờ đợi trong nhiều giờ giữa tiết trời nắng nóng và oi bức. Tiếng la ó, chửi bới cất lên giữa dòng người xếp hàng tạo ra khung cảnh thật hỗn độn.

Đến cuối giờ chiều qua, đoàn người xếp hàng mua vé vẫn tiếp tục rồng rắn tại trước cửa phòng bán vé sân Lạch Tray. Ban tổ chức cho biết mỗi người chỉ được mua tối đa hai vé, khoảng 5.000-7.000 vé được bán hết. Sáng nay 21-6, vé tiếp tục được bán cho đến hết. Theo thông báo của ban tổ chức, có khoảng 22.000 vé được bán trong trận đấu này, thêm vào đó là khoảng 1.000 vé mời. Trong khi đó, ngay sau khi vé được bán, người hâm mộ còn chen nhau chưa mua nổi vé thì thị trường vé chợ đen đã rất sôi động. Vé có mệnh giá 40.000, 60.000, 80.000 đồng ngay lập tức được bán với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba giá trị thực.

Người hâm mộ XMHP không chỉ quan tâm đến Denilson mà còn đến sân để ủng hộ đội nhà trong cuộc chiến trụ hạng. Anh Mạnh Dũng, một CĐV, chia sẻ: “Với những gì chúng tôi theo dõi trong buổi tập chiều 19-6 thì Denilson chắc sẽ không thể ra sân được. Mà có ra thì cũng không thể thay đổi được cục diện cho XMHP lúc này. Chúng tôi vẫn vào sân cổ vũ nhưng là cho cả đội chứ không vì anh thương binh Denilson”.

Đúng như dự đoán, trong buổi tập chiều qua Denilson đã không có mặt trong đội hình của XMHP. Bác sĩ riêng của anh vẫn ra sân nhưng ông từ chối trả lời những câu hỏi về sức khỏe của Denilson. Trao đổi với Tuổi Trẻ sau buổi tập, HLV Vương Tiến Dũng cho biết: “Denilson ở khách sạn và tập thể lực nên không ra sân. Mặc dù vậy, tôi nghĩ Denilson có thể ra sân chừng 15 phút trong hiệp hai của trận đấu chiều nay. Mọi người hãy chờ đợi và hi vọng vào khả năng phục hồi chấn thương của cậu ấy”.

Mặc dù ông Dũng tiết lộ khả năng ra sân của Denilson trong trận đấu chiều nay là rất lớn, tuy nhiên vấn đề an ninh của sân Lạch Tray vẫn được đặt ở mức báo động cao nhất, nhằm tránh nguy cơ khán giả có thể phá sân nếu Denilson tiếp tục không ra sân hoặc ra sân nhưng trình diễn tệ hại.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Đặng Ngọc Oanh - giám đốc Công ty Nam Triệu (công ty trực thuộc Công an TP Hải Phòng), người chịu trách nhiệm duy trì an ninh trận đấu - cho biết: “Sẽ có 1.500 cảnh sát được tăng cường cho trận đấu này. Các cửa sân sẽ được mở từ 12g30 và có ít nhất hai vòng kiểm soát an ninh: cửa một kiểm soát chai lọ, vật cứng và cửa hai mới bắt đầu kiểm soát vé. Sẽ có ít nhất 50 chiến sĩ cảnh sát hình sự mặc thường phục xen kẽ trên các khán đài để bắt giữ CĐV quá khích, đốt pháo hay châm lửa trên khán đài...”.