Lại xuất hiện tờ rơi khủng bố Huy Hoàng

Nội dung tờ rơi cho rằng HLV phó Huy Hoàng là người nhiều lần rủ rê một số cầu thủ phản bội lại đội bóng và chính Huy Hoàng là người bán độ trong trận SLNA thua ACB HN 4-2 trên sân Hàng Đẫy (!?). Những tờ rơi nặc danh này còn có nhiều lời lẽ khủng bố Huy Hoàng.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 9-9, Huy Hoàng đang điều khiển xe riêng trên đường Trần Phú, TP Vinh thì bị hai người ngồi trên hai xe môtô ném đá làm móp méo cánh cửa phía sau.

Chiều 9-9, CLB Bóng đá SLNA đã viết tường trình về hai sự việc nêu trên báo cáo Công an TP Vinh và Công an Nghệ An.