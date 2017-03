Làm bóng đá nghệ thuật vì đam mê

Nguyễn Hoài Nam biểu diễn tại một con phố ở VN - Ảnh do nhân vật cung cấp



Từ anh bồi bàn quán bar...







...Đến nhà vô địch châu Âu

Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1980 tại Ireland trong một gia đình làm nghề kim hoàn truyền thống. Mẹ anh là người gốc Sơn Tây (Hà Nội), bố là người Quảng Ngãi và là người nhập cư ở Ireland. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin tại Đại học Dublin năm 2003, Nam chưa từng đi làm theo đúng chuyên ngành của mình mà theo đuổi giấc mơ chơi và phát triển bóng đá nghệ thuật. Năm 2006, Nam "The man" lần đầu trở về Việt Nam để quảng bá môn thể thao này và lập ra trang web bongdanghethuat.com. Tháng 12-2009, anh là giám khảo cuộc thi tâng bóng nghệ thuật vô địch quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Theo KHƯƠNG XUÂN (TTO)



“Tôi đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá nghệ thuật vì đó là niềm đam mê cháy bỏng trong tôi. Dù làm bất cứ điều gì tôi cũng quan niệm: Hãy đi theo niềm đam mê của bạn chứ không phải vì tiền” - Nam chia sẻ.Sinh ra và lớn lên tại Ireland, từ nhỏ Nam đã mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Năm 16 tuổi, tình cờ được xem một chương trình về bóng đá nghệ thuật trên đài truyền hình, anh bắt đầu mê nó. Ngoài chuyện học, Nam chỉ chơi với trái bóng và tập theo những động tác học được trên truyền hình và Internet. Lần đầu tiên trong đời Nam quyết định đăng ký tham dự một giải đấu về bóng đá đường phố ở Hà Lan là năm 2001.Mới tập chơi được vài năm, Nam tự dành dụm tiền bạc để mua vé máy bay, tự liên hệ với ban tổ chức để đăng ký biểu diễn. Thế nhưng anh bị khán giả cười nhạo vì bài biểu diễn quá tệ, liên tục làm rớt bóng. Sau cuộc thi, tâm lý của Nam hết sức nặng nề vì thấy hạn chế của bản thân và cảm tưởng mình không thể nào vượt qua nổi. “Chính những lúc khó khăn đó, tôi tự nhủ rằng mình đã tốn rất nhiều công sức khổ luyện, nếu dừng lại thì đổ bỏ tất cả. Thế là tôi tiếp tục luyện tập nhiều hơn nữa” - Nam nhớ lại.Năm 2003, Nam tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin Đại học Dublin với tấm bằng xuất sắc. Công việc đầu tiên sau ngày ra trường của Nam là làm... bồi bàn tại một quán bar gần nhà vì muốn có nhiều thời gian để tập bóng. Bằng số tiền kiếm được tại quán, Nam thỉnh thoảng đăng ký thi đấu nước ngoài và nâng cao trình độ.Trong nhiều chương trình của Nam, anh thường được giới thiệu là nhà vô địch bóng đá nghệ thuật châu Âu năm 2008. Đây cũng là giải đấu lớn nhất mà Nam đã bước lên bục vinh quang. Sau thành công này, công việc chính của Nam “The man” - biệt danh của anh - là đi biểu diễn.Từ năm 2008 đến nay, Nam và người đại diện của mình đã đi khoảng 40 nước trên thế giới chỉ để biểu diễn bóng đá nghệ thuật. Công việc đó đến nay vẫn diễn ra liên tục với rất nhiều lời mời và những hợp đồng mới.Tháng 12-2009, Nam trở về Việt Nam với tư cách khách mời và là một trong ba thành viên trong ban giám khảo cuộc thi đầu tiên về tâng bóng nghệ thuật quốc gia. Chính lần trở về này đã thôi thúc trong Nam ý tưởng ở lại để phát triển bóng đá nghệ thuật khi anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt và niềm đam mê ở các bạn trẻ.Đầu năm 2010, Nam thuê nhà tại Hà Nội và đôi lúc đi về giữa trung tâm Hà Nội - Sơn Tây (quê ngoại) để tiện cho công việc của mình. Bạn gái anh, ca sĩ Nhật Bản Calyn Tsukishima, cũng gác công việc sản xuất âm nhạc để đến VN giúp anh thực hiện ước mơ của mình. Những ngày đầu về Việt Nam, Nam nhờ sự giúp đỡ của các thành viên ATW, nhóm chơi bóng đá nghệ thuật tốt nhất tại VN lúc này. Nam cùng một số thành viên gồm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phát, Đoàn Thanh Tùng... thực hiện nhiều chuyến biểu diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, ở bất kể nơi đâu, từ đường phố, sân vận động, trường học, công viên... Nam muốn gây sự chú ý của bóng đá nghệ thuật và chờ đợi những phản hồi để tìm ra hướng đi cho môn thể thao này tại Việt Nam.Thử nghiệm đầu tiên thành công Ngày 31-10, Nam và các thành viên ban quản trị diễn đàn bongdanghethuat.com và nhóm ATW tổ chức giải bóng đá nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội. Nam gọi đây là “cuộc thử nghiệm Trần Phú high school” vì diễn ra tại Trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm. Trước đó vài tháng, Nam đã đến trường liên hệ và cùng các thành viên diễn đàn bàn bạc để đưa ra luật chơi, lên chương trình tổ chức, mời người chơi tham gia...Cuộc thi đã thành công tốt đẹp với danh hiệu vô địch thuộc về nhóm ADA. Toàn bộ chi phí tổ chức, tiền thưởng do Nam bỏ ra. Những màn biểu diễn bóng đá nghệ thuật, biểu diễn đối kháng, bóng đá đường phố... vui nhộn thu hút hàng trăm bạn trẻ đến theo dõi nhờ phần DJ âm nhạc do cô bạn gái Calyn thực hiện. “Ngày Nam đến trường gặp ban giám hiệu, cậu ấy không nói được tiếng Việt nên diễn đạt hết sức khó khăn, may mà có một cậu bạn đi theo dịch lại. Khi nghe cậu ấy trình bày muốn biểu diễn cho các em học sinh của trường xem, tôi đã đồng ý ngay” - cô Bùi Minh Nga, phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, kể.Sau đó Nam có hai buổi biểu diễn tại trường được các học sinh và thầy cô hết sức thích thú. Chính vì thế trường quyết định cho Nam mượn địa điểm để tổ chức giải đấu bóng đá nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội và còn mời Nam tham gia biểu diễn trong ngày 20-11. Từ hôm Nam về trường biểu diễn, rất nhiều học sinh trong trường đã xin theo anh để tập bóng, trong đó có cả học sinh nữ. “Đây thật sự là môn thể thao lành mạnh, giúp các em tránh xa những trò không tốt. Trần Phú hi vọng sẽ là trường phổ thông đầu tiên triển khai và khuyến khích học sinh chơi bóng đá nghệ thuật cùng Nam” - cô Nga khẳng định. Trong thời gian tới Nam cho biết sẽ đẩy mạnh bóng đá đường phố, một phần của bóng đá nghệ thuật. Bóng đá đường phố thì ai cũng có thể chơi được, ở đâu cũng chơi được. Rất nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới xuất thân từ bóng đá đường phố. Nếu bóng đá đường phố phát triển mạnh sẽ có cơ hội để tìm tài năng cho bóng đá Việt Nam.Ngoài ra panna (chơi lừa bóng qua hai chân), ground move (rê dắt bóng)... cũng được chú trọng kết hợp. Để có tiền thực hiện ước mơ phát triển hơn nữa môn thể thao này tại Việt Nam, Nam vẫn tham gia các cuộc thi quốc tế. Nam cho biết: “Làm sao để bóng đá nghệ thuật thú vị hơn với người Việt Nam, được yêu mến hơn và có nhiều người tham gia chơi hơn, đó là ước muốn của tôi, là mục đích khiến tôi trở về và có ý định ở lại quê hương”.