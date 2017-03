Lần thứ 5 vô địch Pháp Mở rộng, Nadal tái chiếm ngôi số một

Nadal phấn khích khi trở lại vị thế của ông vua sân đất nện. Ảnh: AFP.

Tại vòng 4 Roland Garros năm ngoái Robin Soderling gây chấn động làng quần vợt thế giới khi đánh bại Nadal rồi tiến một mạch tới chung kết mới chịu dừng bước trước Federer hùng mạnh. Năm nay tay vợt Thụy Điển thắng lại Federer ở vòng tứ kết nên càng được kỳ vọng sẽ gây nhiều khó khăn cho Nadal. Nhưng màn trình diễn ấn tượng và chắc chắn của tay vợt người Tây Ban Nha đã mang lại cho anh thắng lợi thuyết phục 6-4, 6-2, 6-4 chỉ sau 2 giờ 18 phút so tài, thay vì 5 set và vài tiếng như dự đoán của không ít nhà chuyên môn. Anh đã cứu được toàn bộ 8 điểm break phải đối mặt ở trận chung kết. Những con số thống kê cũng cho thấy khá rõ ưu thế của Nadal trận này. Tỷ lệ giao bóng lần một thành công của anh đạt tới 77%, so với 56% của đối thủ. Cả hai đều có 7 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng Soderling mắc tới 4 lỗi kép giao bóng, trong khi Nadal chỉ một lần mắc lỗi này. Tay vợt Thụy Điển khởi đầu cuộc đấu khá tốt nhưng dần đánh mất thế trận phần lớn vì tự đánh hỏng khá nhiều, mắc tới 45 lỗi cả trận, so với chỉ 16 của Nadal.

Ngôi quán quân lần này giúp Nadal trở lại ngôi số một thế giới làng quần vợt nam, khi Federer không bảo vệ được số điểm treo cho chức vô địch hồi năm ngoái.

Trong lúc nhận giải thưởng Nadal đã quay sang Soderling và nói: "Hôm nay tôi đã chơi một trong những trận hay nhất của mình. Nếu không sẽ rất khó để đánh bại anh". Tới giờ Soderling vẫn là tay vợt duy nhất đánh bại được Nadal ở Roland Garros. Sau khi an ủi đối thủ, Nadal hướng về phía đám đông khán giả và phát biểu: "Đây là một ngày trọng đại và khiến tôi cảm thấy xúc động nhất kể từ khi khởi nghiệp". Thứ hai này tay vợt 24 tuổi trở lại dẫn đầu bảng vị trí ATP, khiến Federer còn thiếu một tuần mới bắt kịp được kỷ lục của huyền thoại Pete Sampras: 286 tuần giữ ngôi số một thế giới quần vợt nam.

Nadal bên phần thưởng quen thuộc. Anh cần thêm một danh hiệu nữa để san bằng kỷ lục 6 chức vô địch Pháp Mở rộng của huyền thoại Bjorn Borg.

Trước chiến thắng tại Paris, Nadal cũng đã cho thấy phong độ đỉnh cao trên sân đất nện ở mùa giải năm nay với thành tích toàn thắng 21 trận, vô địch ở cả Monte Carlo, Rome và Madrid Masters - ba giải khởi động quan trọng nhất cho Pháp Mở rộng. Vì vậy có thể nói không có gì bất ngờ khi Nadal đăng quang lần này. Đây cũng đã là ngôi quán quân thứ 5 của anh tại Grand Slam sân đất nện. Nhưng chiến thắng trước tay vợt 25 tuổi người Thụy Điển vẫn khiến Nadal ngã vật xuống đất đầy cảm xúc trước khi trở lại ghế ngồi và bật khóc. Đơn giản vì năm ngoái anh đã mất quá nhiều. Đang tiến mạnh sau khi lần đầu soán được ngôi của Federer, Nadal liền trải qua 12 tháng cay đắng: liên tục bị chấn thương hành hạ, không thể bảo vệ được danh hiệu tại Pháp Mở rộng rồi Wimbledon và đành nhìn vị trí số một trở lại với "Tàu tốc hành Thụy Sĩ" cho tới tận hôm nay.

Nadal hiện đứng thứ hai trong danh sách những tay vợt nam có nhiều danh hiệu tại Roland Garros, chỉ kém một (5-6) so với huyền thoại người Thụy Điển Bjorn Borg. Và cũng như Borg ở các năm 1978 và 1980, Nadal đã hai lần vô địch Pháp Mở rộng mà không thua set nào (mạch thắng ấn tượng trước của anh là ở giải năm 2008).

Nadal buộc Soderling (phải) năm thứ hai liên tiếp chấp nhận ngôi á quân. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 7 của tay vợt người Tây Ban Nha.

Ở trận chung kết, trước một Soderling giàu sức mạnh và tràn đầy hưng phấn, Nadal đã thi đấu với một chiến thuật rất hợp lý, chắc chắn, khai thác triệt để những kẽ hở của đối phương để tung ra những đòn quyết định. Những nhà tổ chức đã e ngại về một cơn mưa có thể phá hỏng cuộc so tài rất được chờ đợi này. Nhưng rất may, dưới sự chứng kiến của 15000 khán giả ngồi chật cứng các khán đài, trong đó có Hoàng hậu Tây Ban Nha Sofia cùng những ngôi sao ca nhạc như Beyonce và Jay Z, trận chung kết đã diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Soderling, với sở trường là những cú đánh cuối sân, đã tấn công ngay từ những phút đầu tiên để tạo áp lực lên phía Nadal, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã bình tĩnh chống trả.

Trong cuộc so tài năm trước, Soderling hiếm khi đánh hỏng còn Nadal thì thi đấu dưới sức mình. Nhưng chủ nhật này thì khác. Nadal cứu một break-point khi tỷ số là 1-2 sau một cú trái tay đi quá dài của đối phương. Ngay sau đó, anh đã khiến cho Soderling phải trả giá bằng một pha trái tay đẹp mắt để giành break duy nhất trong set đấu mở màn. Tay vợt Thụy Điển chơi không tồi, nhưng anh đã bỏ lỡ thời cơ vào những thời điểm quyết định, trong đó có hai pha trái tay lỗi khi tỷ số đang là 4-4. Không tận dụng được 7 cơ hội giành điểm break trong set đầu, Soderling phải nhận thất bại 4-6, dù anh đã rất cố gắng cứu hai set-point.

Nhưng set đấu thứ hai mới thực sự thể hiện sự khác biệt giữa Nadal và Soderling. Tay vợt người Thụy Điển tiếp tục lối chơi tấn công vũ bão với những cú thuận tay mạnh mẽ và suýt nữa giành break ở game thứ hai khi đã dẫn Nadal tới 40-15. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã cứu hai điểm break trước khi ăn tiếp hai điểm nữa để lật ngược thế cờ. Ở set này, Nadal đã cho thấy lối chơi phòng ngự của anh xứng đáng được nâng lên tầm nghệ thuật với những pha trả bóng rất hóc hiểm khiến đối phương chỉ biết đứng yên nhìn. Game thứ 5, Nadal giành một break khi Soderling tung cú thuận tay ra ngoài, và anh tiếp tục lặp lại kịch bản tương tự với một break nữa ở game thứ bảy để dẫn 5-2 trước khi hoàn tất chiến thắng cách biệt 6-2.

Với chiến thắng sau 5 set đấu trước Tomas Berdych ở bán kết, Robin Soderling được coi là một chuyên gia về lội ngược dòng. Song những toan tính như thế đã tan vỡ ngay game đầu tiên của set thứ ba khi anh để Nadal sớm giành break và rồi giữ vững lợi thế cho đến phút cuối cùng của trận đấu. Tại giải lần này anh đã thắng cả 7 trận, không thua set nào. Và nếu tính tổng cộng, tay vợt này hiện sở hữu thành tích 38 trận thắng - chỉ thua một trong tổng số 6 lần tham dự Roland Garros. Thất bại duy nhất chính là cú ngã trước Soderling một năm về trước.

Theo Tuấn Sơn (VNE)