Làng Olympic “sốt” vì bà bầu

Hôm qua hàng loạt tờ báo lớn của Mỹ và Anh như New York Times, New York Daily News, Columbus Despatch, San Francisco Chronicle, Guardial, Tetegraph… đăng tin, bài phóng sự về nữ xạ thủ người Malaysia mang bầu tám tháng vẫn tranh tài Olympic London. Bà bầu Nur Suryani trở thành đề tài cực nóng trong cộng đồng mạng trên khắp thế giới. Ngay cả trang web chính thức của Olympic London cũng đăng một bài cùng ba tấm ảnh rất trang trọng về nữ xạ thủ có sở trường súng trường hơi 10 m này. Câu trả lời đầy quyết tâm của nữ xạ thủ mà báo New York Times trích nguyên văn: “Đối với tôi không có gì là không thể. Huy chương Olympic là một thách thức mà bốn năm cơ hội mới có một lần. Tại sao tôi không nắm bắt nó”. Môn bắn súng tại Olympic là một trong số ít những môn thi đấu sớm nhất và Suryani là VĐV Malaysia thi đấu đầu tiên.

Truyền thông phương Tây còn lạ lẫm trước mỗi lúc Suryani ra tập bắn. Suryani yên lặng ngước mặt lên trời cầu nguyện thánh Allah và họ mô tả rất chi tiết từng động tác của Suryani. Từ cái vuốt tay lên bụng bầu âu yếm con gái trong bụng, động tác lắp đạn vào súng…

Bà bầu Suryani tại làng Olympic. Ảnh: AFP

Các báo Mỹ cũng liệt kê lịch sử Olympic chứng kiến có hai bà bầu từng tham dự tranh tài. Tuy nhiên, trường hợp của Suryani là phá kỷ lục vì cô mang bầu đã tám tháng. Olympic mùa đông 2010 tại Vancouver (Canada) cũng từng chứng kiến nữ VĐV môn Curling Kristie Moore của Canama vô địch khi mang bụng bầu 5,5 tháng.

Riêng trong cuộc chạy marathon quốc tế tại Chicago (Mỹ) năm 2011, VĐV Amber Miller, 27 tuổi, mang bầu 39 tuần vẫn dự tranh. Khi cuộc thi kết thúc sau 4 giờ đồng hồ thì Miller đã sinh một em bé khỏe mạnh.

Nhiều chuyên gia dự đoán, có khả năng Suryani sẽ sinh con ngay tại kỳ Olympic này. Mục tiêu của Suryani là chiếc HCV nội dung súng trường hơi 10 m. Ba năm qua thành tích của Suryani rất tốt gồm tấm HCV SEA Games 26 năm 2011, HCV Asiad 16 (2011) và HCV đại hội thể thao Khối Thịnh vượng Anh (2010).

TẤN PHƯỚC lược dịch