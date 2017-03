Lãnh đạo pencak silat VN bị tấn công ở Indonesia

Trong trận đấu hôm 16/12, võ sĩ của Việt Nam bị trúng đòn khi đang thực hiện động tác cắt kéo trên không và ngã xuống sàn đấu. Ngay sau khi trọng tài cho điểm võ sĩ của Indonesia, ông Nguyễn Ngọc Anh - Vụ phó Thể thao thành tích cao của Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn pencak silat Việt Nam - chạy đến bàn trọng tài phản ứng quyết liệt vì cho rằng cú đá ngang của đối phương phạm luật.

Lập tức một thanh niên xuất hiện và bay người đá hai chân rất mạnh vào ông Ngọc Anh (người mặc quần soóc, áo thun trắng trong clip dưới đây). Cú đá không tốt đã khiến anh này bị ngã và HLV Huỳnh Ngọc Minh Tiến cùng một số thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam ngồi gần đó đã phản ứng và tấn công lại người của đoàn Indonesia. Khá đông khán giả có mặt tại Nhà thi đấu đã nhảy xuống tham gia gây rối. Cảnh hỗn loạn diễn ra ngay trên sàn đấu và các trọng tài cùng nhân viên an ninh đã phải lao vào can thiệp.Từ Indonesia ông Ngọc Anh giải thích với báo chí: "Tôi chỉ phản ứng với quyết định của trọng tài, nhưng sự việc đi quá đà do sự quá khích của các CĐV Indonesia. Tôi chính là người bị đá trước, nhưng may mắn không bị thương. HLV Minh Tiến cũng bị dính đòn của CĐV Indonesia. Ban tổ chức giải, Liên đoàn pencak silat thế giới, Liên đoàn pencak silat Indonesia đã xin lỗi các thành viên tuyển Việt Nam cũng như các đoàn khác về sự cố này ngay tối hôm đó". Sau sự cố đó, đoàn Việt Nam đã định bỏ giải về nước sớm, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục thi đấu vòng chung kết tối 17/12.



Giải Vô địch thế giới pencak silat năm nay diễn ra ở Jakarta, Indonesia, có sự tham gia của 425 võ sĩ đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam giành ngôi nhất nội dung đối kháng khi đoạt 8 trong tổng số 17 HC vàng. Giải diễn ra từ ngày 12 đến 17/12.

Theo Trần Nam (VNE)