LĐBĐ Malaysia kiện FIFA

(PL)- Chuyện thật hi hữu, LĐBĐ Malaysia đã đâm đơn kiện lên FIFA vì đã không công nhận một số trận đấu giao hữu của đội tuyển họ trong chuyến du đấu tại châu Đại Dương chuẩn bị AFF Cup 2016 với ba trận gặp New Caledonia, Papua New Guinea và Fiji.

Sở dĩ có việc kiện cáo này là vì đội tuyển Malaysia tháng qua xếp hạng 173 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA (thấp nhất trong lịch sử) nhưng LĐBĐ Malaysia phát hiện FIFA không chấm điểm những trận trên, trong đó có trận thắng trước New Caledonia. Việc “thiếu sót” này khiến bóng đá Malaysia không thể cải thiện trên bảng xếp hạng. Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia - Hamidin Amin đề nghị FIFA xem lại “sự thiếu sót” trên nhưng FIFA vẫn từ chối vì cho rằng trong các trận trên, những quan chức làm nhiệm vụ trận đấu không đủ “chuẩn A” FIFA, trong đó có quy định phải là các trọng tài FIFA và đến từ nước thứ ba. Hiện LĐBĐ Malaysia vẫn kiên quyết theo đuổi vụ kiện trên với FIFA. TP