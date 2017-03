Lê Bửu nói về sự tuột dốc của thể thao TP.HCM – Bài cuối: Đi trước về sau

Ông Lê Bửu đã cảnh báo với người kế nhiệm Phạm Văn Kiết: “Anh phải cẩn thận và quyết liệt vào, nếu không bóng đá các tỉnh sẽ qua mặt TP.HCM!”. Lời cảnh báo của ông Bửu không được hiểu đúng, đồng thời do chủ quan của những người kế nhiệm khi bóng đá TP.HCM đang là trung tâm mạnh nhất nước và góp nhiều tài năng cho quốc gia nhất.

15 năm sau thì bóng đá TP.HCM đã mất rất nhiều và còn bị nhiều địa phương qua mặt. Đến giờ nghiền ngẫm lại ông Bửu nói: “Người ta cứ đổ cho Trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM lỗi thời nhưng tôi lại khẳng địnhk không phải “cái nôi” ở trường ấy lỗi thời mà do cách làm không quyết liệt của những người thực hiện. Những năm cuối 1970 đầu 1980, ngoài việc tổ chức các giải bóng đá ngoại thành, nội thành dành cho từng tầng lớp nhân dân, TP.HCM còn thành lập nhiều tuyến bóng đá, cụm, phường, xã, liên hiệp phường-xã, liên hiệp quận-huyện... Ngoài ra có những giải riêng cho từng đối tượng để tuyển chọn. Đồng thời với những giải này là lãnh đạo TP.HCM cùng Sở TDTT đứng ra thành lập các đội bóng như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công nghiệp thực phẩm, Công an TP.HCM...

Việc thành lập những đội bóng này không phải ngẫu nhiên mà là những tính toán và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cảng Sài Gòn là đội bóng đại diện lớn nhất do tầng lớp lao động chiếm đại đa số trong xã hội. Cũng chẳng phải vô cớ mà trụ sở của đội nằm ngay ở cái quận nghèo nhất thành phố là quận 4 lúc bấy giờ. Như thế nó vừa gần gũi tầng lớp lao động thành phố, vừa cắm sâu trong người dân lao động. Với Hải Quan, đó là đại diện cho lực lượng thuộc những người “gác cổng” cửa ngõ đất nước, Công nghiệp thực phẩm đại diện cho tầng lớn công nhân trên bình diện toàn thành phố và cuối cùng là đội Công an TP.HCM đại diện cho lực lượng vũ trang, bảo vệ an ninh tổ quốc. Như thế coi như bóng đá thành phố đã xây dựng được những nền móng vững chắc nhất xuất phát từ quần chúng.

Cùng lúc đó buộc phải có những hạt mầm tài năng trẻ để cung cấp cho bốn đội bóng trên là điều bắt buộc nên Trường Nghiệp vụ TDTT ra đời cùng với trung tâm bóng đá đặt tại sân Thống Nhất. Hai nơi này đi vào hoạt động để mỗi năm cung cấp tài năng trẻ cho bốn đội bóng trên của TP.HCM.

Ngôi trường năng khiếu nghiệp vụ ấy không lỗi thời, không mất đi vai trò nhưng cái chính là lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Sở TDTT không còn quán triệt, không quyết liệt với công việc phát triển sự nghiệp thể thao của mình. Đừng đổ tội cho cơ chế hay cho sự phát triển về kinh tế khiến người chơi thể thao ít đi hoặc phụ huynh ngại gửi con em vào trường không nhiều. Nếu như lãnh đạo TP.HCM và ngành TDTT TP.HCM hết lòng, hết mình và có cái tâm, cái tầm thì sự phát triển kinh tế cùng cơ chế thị trường chính là thế mạnh cho sự phát triển thể thao và bóng đá TP.HCM...”.