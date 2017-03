Lễ khai mạc bí mật đến phút chót

Ông này chỉ úp mở và cho rằng đó sẽ là một buổi trình diễn sân khấu hoành tráng trong không khí ngập tràn những giai điệu của âm nhạc. Mọi hình ảnh bên trong sân St. Jacob Park chưa được tiết lộ ra bên ngoài.

Trước khi lễ khai mạc diễn ra hai giờ đồng hồ, một buổi biểu diễn ca nhạc sẽ diễn ra với hơn 300 nghệ sĩ địa phương trình diễn các ca khúc dân gian Thụy Sĩ. Bên trong sân khấu chính sẽ bao gồm bảy sân khấu nhỏ với giọng ca opera Nadelman. Nữ ca sĩ Melanie C, ban nhạc Five Fire, Quaibrucke và Bauscchenzli sẽ tham gia phần biểu diễn trong lễ khai mạc. Đặc biệt là không thể thiếu ca khúc chính thức của Euro 2008 Can you hear me do “ông vua dòng nhạc La-tinh” Erique Iglesias trình bày.