Lễ khai mạc SEA Games 26: Ấn tượng Palembang

Trên nền khẩu hiệu “Đoàn kết và vươn lên”, tổng đạo diễn chương trình Indra Yudhistira đã tạo nên một bức tranh đậm màu sắc và hết sức ấn tượng được kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng cùng với sự trình diễn của gần 4.000 vũ công.

Màn diễu hành của 11 quốc gia cùng 11 con tàu với những biểu tượng dân tộc như tháp đội Petronas (Malaysia), chùa Vàng (Thái Lan), đền Angko (Campuchia), chùa Thiên Mụ (Việt Nam)... khiến người xem trên khắp Đông Nam Á cảm thấy gần gũi.

Dù vấp phải nhiều lời than phiền trước ngày khai mạc nhưng TP Palembang - địa điểm lần đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao lớn đã nỗ lực khắc phục mọi sự cố trước khi ngọn lửa SEA Games 26 bùng cháy. Nằm cạnh con sông Musi huyền thoại - hình tượng mở màn buổi lễ, sân vận động Gelora Sriwijaya đã được chủ nhà dành riêng tổ chức lễ khai mạc và bế mạc đại hội.

Với những màn trình diễn bắn pháo hoa được cho là độc nhất vô nhị tại các kỳ SEA Games, các chuyên gia sáng tạo tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 đã được chủ nhà mời tham gia thiết kế chương trình.

SEA Games 26 khai mạc ấn tượng với pháo hoa và ánh sáng. ẢNH: ANH NHẬT

Khai mạc đúng ngày lục nhất 11-11-2011, SEA Games 26 bất ngờ nhận được cơn mưa nặng hạt ngay sau màn diễn hành của 11 quốc gia. Theo quan niệm của văn hóa phương Đông, khai trương gặp mưa sẽ gặp rất nhiều may mắn. Trong lần thứ tư đăng cai đại hội thể thao khu vực, Indonesia đặt mục tiêu đoạt 160 HCV, trở thành quốc gia lần thứ 10 xếp nhất toàn đoàn tại các kỳ SEA Games. Đại diện chủ nhà, Trưởng ban tổ chức - bà Rita Subowo gửi lời cảm ơn các VĐV đứng đội mưa cùng ban tổ chức tại lễ khai mạc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Sau bài hát chủ đề SEA Games 26 Together we will shine (chúng ta cùng tỏa sáng) được ba giọng ca nữ Agnes Monica (Indonesia), Jacklyn Victor (Malaysia) và KC Conception (Philippines) thể hiện, màn đốt đuốc được khán giả chờ đợi tại các kỳ đại hội bắt đầu gây tò mò.

Trên nền bài hát To be one, những VĐV ưu tú Indonesia chuyền tay nhau ngọn đuốc tiến vào sân Gelora Sriwijaya trước khi cựu vô địch cầu lông Olympic 1992 Susi Susanti trèo lên con tàu - đặc trưng của vùng đất Palembang đu dây phóng thẳng ngọn lửa vào đài đuốc.

Màn châm đuốc được bình luận ấn tượng không kém lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 hứa hẹn những ngày tranh tài hấp dẫn...

Lễ khai mạc SEA Games 26 chi phí hết 16,8 triệu USD được xem là lớn nhất lịch sử SEA Games. Phụ trách ánh sáng laser và bắn pháo bông là công ty của Mỹ từng thực hiện việc này cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Chủ nhà Indonesia dẫn đầu số VĐV tham dự, gồm 1.095 người với chỉ tiêu giành 25% số HCV (khoảng 160 chiếc trong tổng số 542 HCV), chiếm vị trí nhất toàn đoàn. SBV

MINH HOÀNG