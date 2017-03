League 2015: Thanh Hóa thêm đầu FLC vẫn không thể vô địch

FLC Thanh Hóa - SL Nghệ An: Nóng nhất vòng 19 Chiều nay (2-8) SL Nghệ An làm khách tại Thanh Hóa, hai đội bóng có lực lượng cổ động viên mạnh nhất và chuyên nghiệp nhất V-League. Mặt khác phong độ của hai đội cũng đang được xem là “tươi” (mới) và “máu” (lửa) của mùa giải năm nay. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu giàu kịch tính. FLC Thanh Hóa đang ở vị trí nhì bảng còn SL Nghệ An thì đang đứng vị trí thứ sáu. Trận đấu này có nhà chuyên môn còn ví như trận “derby Thanh - Nghệ” khi hai đội có màu áo truyền thống của lực lượng cổ động viên cùng là một màu vàng. SL Nghệ An tuy đang đứng vị trí thứ sáu trên bảng tổng sắp nhưng nếu căng ra mà đá dù sân nhà hay sân khách thì bất kỳ đội nào cũng khó thắng đội này. Trước trận làm khách này HLV Ngô Quang Trường của SL Nghệ An cho biết từ thời mình còn cầu thủ cứ mỗi cuộc chạm trán trên sân Thanh Hóa hay sân Vinh thì hai đội đều chơi rất máu và thậm chí rất căng. Và cuộc chạm trán lần này cũng không ngoài thách thức đó của hai đội. SL Nghệ An đến làm khách tại Thanh Hóa lần này mục tiêu vẫn là chiến thắng để cải thiện thứ hạng của đội. Nếu như FLC Thanh Hóa hiện nay có Hoàng Đình Tùng đang nằm trong nhóm đầu “vua dội bom” thì SL Nghệ An có những Đình Bảo, Quattara, Hồ Khắc Ngọc thi đấu ấn tượng tại mùa giải này. Bên cạnh đó là một tuyển thủ trẻ quốc gia Hồ Tuấn Tài có khả năng ra sân trận này sau khi lành chấn thương. Đây sẽ là một trận đấu được dự đoán là giàu chất cống hiến vì cả hai đều đang sở hữu những cầu thủ tấn công trẻ và chơi hay tại V-League. TẤN PHƯỚC