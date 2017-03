“Lên bàn mổ cũng như trước chấm 11 m vậy”

Trước ngày lên đường, Kim Hồng đã gửi gắm những ưu tư, nỗi niềm qua cuộc trò chuyện bên sân Tao Đàn.

. Có quả bóng vàng là điều ao ước của biết bao cầu thủ nhưng hình như chị lại thấy lo lo khi ôm bóng vàng?

+ Nhiều người lo vì sau khi có quả bóng vàng có còn giữ phong độ được nữa không nhưng riêng tôi thì chỉ lo sau khi có bóng vàng rồi mình không được ra sân nữa thôi. Cái gối của tôi đau nặng lắm và tôi rất lo sẽ không trở lại sân cỏ được nữa. Nếu điều ấy xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ buồn lắm…

. Hình như chị lo cả chi phí phẫu thuật quá lớn đối với thu nhập một cầu thủ nữ?

+ Ban đầu nghe nói chi phí vài trăm triệu tôi choáng lắm. Tôi sợ sẽ phải tự lo chi phí chữa trị như những chị trước đây nhưng rồi sau đó thì hạnh phúc vì cuộc đời không chỉ là màu xám. Tôi cảm ơn báo chí lên tiếng, cảm ơn các tập thể và những cá nhân trong đó có những đồng đội nam mà tôi chỉ biết tên qua báo. Lúc khó khăn, lúc đau đớn tôi thấy mình như được tiếp thêm nhiều sức mạnh, nhiều nghị lực. Bây giờ tôi chỉ lo lo một chút về cuộc giải phẫu sắp tới và giai đoạn hồi phục như thế nào để mình có thể trở lại sân cỏ được hay không thôi. Trong tôi giờ niềm hạnh phúc nhiều hơn nỗi lo.

Hôm nay, Kim Hồng lên bàn mổ chữa trị cái gối bị tổn thương nặng nề. Ảnh và đồ họa: TTVH - NH

. Trước khi lên đường sang Singapore, Hồng có muốn chia sẻ, nhắn gửi gì với gia đình, bạn bè và người hâm mộ?

+ Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, các cô chú lãnh đạo, các anh chị báo đài và người hâm mộ đã giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi tin rằng với những tấm lòng ấy, sau khi phẫu thuật tôi sẽ sớm trở lại sân cỏ và tiếp tục cống hiến.

. Những lúc đau như thế này có bao giờ chị hối tiếc vì hồi đó trốn gia đình theo nghiệp đá bóng?

ế này có bao giờ chị hối tiếc vì hồi đó trốn gia đình theo nghiệp đá bóng?

+ Hồi 13, 14 tuổi tôi đã mê trái bóng và hay đá banh với mấy chị em trong xóm. Sau đó, có chị bạn rủ lên Tao Đàn tập rồi thấy thích dù những lần ấy cứ chân không mà vào đá. Riết rồi ghiền luôn. Lúc đó ba mẹ không đồng ý nhưng “trời không chịu đất thì đất chịu trời”. Thấy con mê quá ba mẹ cũng chiều theo tôi thôi. Tôi nhớ lần đầu tiên có được tiền tập luyện, tiền lương mang về đưa ba mẹ mà ứa nước mắt.Chẳng là bao nhưng đấy là đồng tiền đầu tiên của tôi có được từ nỗ lực tập luyện và đá bóng. Bóng đá cho tôi rất nhiều, giờ bị chấn thương thì cũng là được nhiều chứ đâu có mất gì đâu mà hối tiếc. Tôi hạnh phúc vì những gì mình có được dù vất vả, cực khổ và cũng có lúc tủi thân nữa…

. Tò mò một tí về anh ấy nhé. Một VĐV bóng ném có hạng và nghe đâu năm nay…

+ Ừ, rất nhiều người hỏi tôi là “năm nay hả Hồng?”. Tôi thực sự bất ngờ vì tôi và anh ấy đều chưa nghĩ nhiều tới chuyện đó. Cả hai vẫn thèm thi đấu và vẫn muốn tiếp tục chơi bóng, tiếp tục cống hiến khi còn sức lực và còn có thể cống hiến. Hai đứa tôi cùng hứa với nhau giờ lo cái gối trước rồi lo làm sao để có thể ra sân được rồi “Giêng nào ta cưới nhau cũng được” mà. (Cười)

. Hồng có thể chia sẻ về khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình?

+ Đó chính là trận chung kết SEA Games 25 với Thái Lan. Lúc đó, tôi là người sút quả luân lưu đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Hồi hộp và căng thẳng lắm! Đá xong và đá thành công thấy người nhẹ hẳn và nhìn vào ánh mắt của đồng đội thấy họ như được tiếp thêm lửa và thêm sự tự tin. Cứ thế ai bước đến chấm luân lưu cũng thành công. Đến khi cả đội hoàn thành nhiệm vụ, tôi hạnh phúc vừa chạy vừa la như trẻ em.

. Bây giờ chị không đứng trước chấm luân lưu mà chuẩn bị lên bàn mổ chị có hồi hộp không?

+ Bác sĩ nói với tôi là ca mổ cũng như một trận đấu vậy. Có thành công, có thất bại nhưng điều quan trọng là niềm tin sẽ giúp mình vượt qua rất nhiều trở lực. Và tôi cũng tin như lúc mình đang đứng trước chấm luân lưu cho dù rất hồi hộp.

. Xin cảm ơn Kim Hồng và chúc chị thành công, may mắn cũng hệt như trước chấm 11 m cùng sứ mệnh với đội tuyển Việt Nam để người hâm mộ còn thấy một Kim Hồng tiếp tục cháy hết mình vì tình yêu và niềm đam mê bóng đá!

NGỌC NUÔI thực hiện