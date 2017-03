Lịch sử… quả bóng

Vật liệu làm nên quả bóng lúc đó là bằng vải, cuộn tròn như cuộn chỉ rất chặt, có thể chịu đựng được những cú va đập mạnh.

Khi bóng đá phát triển thành môn chơi thể thao và lan sang châu Âu, người Anh được xem là cha đẻ của bóng đá, đồng nghĩa với việc nơi sản sinh ra quả bóng thứ thiệt, gần giống với quả bóng ngày nay.

Cách làm một trái bóng thời “cổ” như thế, còn cách làm trái bóng bây giờ thì lại theo hình thức sau: Nhiều múi được may lại từ những miếng ghép được làm từ da bò.

Bắt đầu từ giai đoạn chọn da, ngâm trong nước rồi căng tấm da ra và đưa vào máy để rút hết nước. Sau đó miếng da đem vào phòng kín để xông hơi cho khô. Cách làm này với mục đích để da sẽ hết nước và quả bóng không bị méo sau này.

Hình ảnh ghi lại lịch sử môn bóng đá với quả bóng vải ở thời kỳ đầu. Ảnh: GETTY IMAGES

Hãng Adidas được xem là số 1 trong lĩnh vực này và họ có hẳn một trang trại nuôi bò lớn, dùng cung cấp các loại da cực tốt. Các miếng da được mang sang may tại Tây Ban Nha với sự tính toán kỹ lưỡng từng đường may, tính áp suất của chỉ và mất 4 giờ đồng hồ mới may xong một quả bóng và trung bình một người chỉ may được 20 quả/ngày. Một số bóng được may trong trại giam, mang lại cho các phạm nhân những công việc hữu ích.

Kế đến, người ta phun lên quả bóng một lớp plastic để không thấm nước, phun thêm một lớp sơn không màu, rồi bơm hơi, rồi xì ra và quả bóng sẵn sàng đưa ra thị trường.

MINH HÙNG sưu tầm