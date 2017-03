Lịch thi đấu đoàn TTVN ngày 10-8

Cử tạ: Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn lên sàn đấu lúc 19 giờ ở hai nội dung cử giật và cử đẩy. Hôm qua, kiểm tra hạng cân, Hoàng Anh Tuấn đạt 55,9 kg, đúng hạng cân thi đấu dưới 56 kg của mình.

Cầu lông: Vòng loại đơn nam tay vợt Nguyễn Tiến Minh không thi đấu do anh được đặc cách qua thẳng vòng loại. Tiến Minh vẫn có mặt để định lượng đối thủ và ra sân từ vòng 1/32.

Brunei bị loại khỏi Olympic Bắc Kinh do không đăng ký vận động viên đúng thời hạn kết thúc vào trưa ngày 8-8 khiến người phát ngôn của Ủy ban Olympic quốc tế phải than thở “Thật là đáng xấu hổ cho các nhà lãnh đạo thể thao nước này và rất đáng buồn cho các vận động viên của họ”. Brunei dự kiến gửi đến hai VĐV bơi lội nữ và đẩy tạ, song không biết vì sao tất cả đều lỗi hẹn. Như thế số nước và vùng lãnh thổ có mặt rút xuống còn 204 đoàn. Trung Quốc tổ chức xổ số dự đoán kết quả thi đấu Olympic Bắc Kinh với giải thưởng lên đến 730.000 USD so với giá mỗi vé chỉ tương đương 0,3 USD (hai nhân dân tệ). Gồm một giải toàn quốc, ba giải ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Đông xổ hàng ngày từ ngày khai mạc đến ngày bế mạc. Mỗi cuộc như vậy đều nhắm trả lời đúng một số câu hỏi chính và phụ như ai đoạt HCV đầu tiên cho Trung Quốc, ai giành HCV bóng đá nam và nữ, tổng số HCV của Trung Quốc và các đối thủ chính Mỹ, Nga, Đức...