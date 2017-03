Liverpool - Man City: Sức ép ngàn cân

Sau 2 tuần tạm nghỉ, Premier League sẽ trở lại bằng các trận cầu sôi động, nổi bật nhất là màn đụng độ Liverpool - Man City.

Đôi bên đều chịu sức ép lớn trước cuộc chạm trán - Ảnh: AP

Ở góc đỏ thành Liverpool, đoàn quân HLV Benitez mới chỉ giành chiến thắng 1 trong 9 trận gần nhất. "The Kop" đã bị đá văng ra khỏi tốp 4. Chiếc vé vào vòng knock-out Champions League giờ cũng không thuộc quyền tự quyết của chính họ, khi Fiorentina chiếm thế thượng phong.

Vòng 13 Premiership 19h45 Thứ Bảy 21/11 Liverpool - Man City 22h Thứ Bảy 21/11 Birmingham - Fulham Burnley - Aston Villa Chelsea - Wolves Hull - West Ham Sunderland - Arsenal 0h30 Chủ nhật 8/11 M.U - Everton

Với "nửa xanh" thành Manchester, khoản tiền 200 triệu bảng đổ ra để chiêu mộ những siêu sao sân cỏ vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Chuỗi dạo đầu như mơ qua đi, Man City dần bộc lộ những điểm yếu cố hữu, mà 5 trận hòa liên tiếp gần đây tại giải Ngoại hạng đã phơi bày tất cả.

Đôi bên đều đang phải chịu áp lực khủng khiếp. Những vấn đề dưới hàng thủ vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Và cả Liverpool lẫn Man City cùng đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng, họ đủ sức trở lại, cạnh tranh ngôi vô địch, bất chấp thực tế, bị Chelsea, Arsenal & M.U bỏ xa trên BXH.

Thua thêm trận nữa, sẽ là thảm họa đối với Liverpool. Việc đánh bại đối thủ truyền kiếp M.U sẽ chẳng còn mang nhiều ý nghĩa, nếu họ bị khuất phục dưới mũi giáo của "gã hàng xóm ồn ào" Man City. Không những thế, nó còn ảnh hưởng xấu đến tâm lý toàn đội trước cuộc chiến sống còn gặp Debreceni vào giữa tuần sau.

Sự trở lại của đội trưởng Gerrard mang đến tín hiệu vui cho Benitez. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều "thương binh" ở Anfield phải uống thuốc của bác sĩ. Điển hình là trường hợp của Glen Johnson, Torres, Benayou, Riera & Aurelio.

Với Man "xanh", thất bại chưa thể tàn phá đội quân Mark Hughes ngay lúc này. Nhưng nếu cứ trượt dài, khả năng huấn luyện của nhà cầm quân người xứ Wales sẽ bị đặt dấu hỏi lớn. Trường hợp xấu nhất xảy ra, các ông chủ người Ả rập cũng phải tính đến phương án sớm tìm kiếm một tên tuổi tầm cỡ, giàu kinh nghiệm (cỡ Mourinho) để gây dựng lên một đế chế Man City hùng mạnh.

Hơn lúc nào hết, đội bóng thành Manchester cần Adebayor lấy lại phong độ, vốn sa sút sau vụ việc tai tiếng, đá vào mặt van Persie. Kể từ đó đến nay, chân sút người Togo "im hơi lặng tiếng". Bản hợp đồng đắt giá Lescott cũng phải nhanh chóng cải thiện sự tự tin, đã đánh mất khi rời bỏ Everton.

Dẫu sao, Man City có thể đạt được khá nhiều mục tiêu trong cuộc chạm trán diễn ra vào giờ ăn trưa trên xứ sương mù. Hãy thử tưởng tượng, thầy trò Mark Hughes sẽ được tiếp thêm động lực lớn nhường nào, nếu họ rời Anfield với chiến thắng mà họ từng nếm trải, tương tự cách đây 7 năm?

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina, Skrtel, Carragher, Agger, Insua, Kuyt, Mascherano, Lucas, Babel, Gerrard, N’Gog.

Man City: Given, Zabaleta, Lescott, Toure, Bridge, Wright-Phillips, Barry, De Jong, Bellamy, Tevez, Adebayor.

"Tam đại gia" đi tìm chiến thắng

Thật bại trước Chelsea cách đây hai tuần khiến nhà ĐKVĐ bị đối thủ bỏ xa với khoảng cách 5 điểm. Thầy trò Ferguson hiểu rõ, họ không được phép mất điểm ở thời điểm hiện tại, nếu không muốn nhìn Chelsea bứt phá thẳng tiến đến ngôi vương.

Everton chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, David Moyes chỉ có thể tung ra sân đội hình vá víu vì khá nhiều trụ cột đang bị chấn thương và treo giò. Tuy vậy, với một Saha đang vào "phom", đội khách hi vọng, cựu tiền đạo "Quỷ đỏ" sẽ "nổ súng" ngay trên sân đấu mà anh từng cống hiến vài năm trước.

Về phần chủ nhà, vòng loại World Cup khiến hàng thủ càng trở nên mỏng manh, do O'Shea & Evans đều bị đau. Tuy nhiên, các lão tướng như Scholes, Giggs lại đang rất khát khao xung trận. Với ưu thế được đá trên sân Old Trafford, chiến thắng nằm trong tầm tay M.U, bởi Everton vốn yếu bóng vía trong các chuyến làm khách gần đây (thua 3/5 trận).

Man Utd: Van der Sar, Rafael, Vidic, Brown, Evra, Giggs, Scholes, Fletcher, Valencia, Rooney, Berbatov.

Everton: Nash, Hibbert, Yobo, Distin, Baines, Cahill, Fellaini, Rodwell, Gosling, Heitinga, Saha.

Arsenal với phong cách tấn công quyến rũ và bắt mắt đã khiến giới mộ điệu ngạc nhiên sau chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua. Những chiến thắng liên tiếp giúp dàn Pháo thủ thành London qua mặt M.U, và chỉ xếp sau Chelsea (kém 5 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận).

Tuy nhiên, trước chuyến làm khách đến sân The Light, chìa khóa thành công của Arsenal - Robin van Persie buộc phải vắng mặt vì chấn thương. Thiếu chân sút chủ lực sẽ mang đến bài test khó khăn cho thầy trò Wenger, bởi dàn hỏa lực đang thiếu hụt nghiêm trọng vì cơn bão chấn thương vừa càn quét qua Emirates.

Hơn nữa, đối thủ Sunderland mùa này không dễ bắt nạt. Kể từ ngày Steve Bruce lên nắm quyền, "mèo đen" đã tạo được phong cách riêng và không hề bị ngợp trước các "ông lớn". Bằng chứng, họ đã đánh bại Liverpool trên sân nhà và thủ hòa M.U tại Old Trafford.

Sunderland: Fulop, McCartney, da Silva, Mensah, Bardsley, Malbranque, Reid, Richardson, Cana, Bent, Campbell.

Arsenal: Almunia, Sagna, Silvestre, Gallas, Vermaelen, Ramsey, Song, Fabregas, Arshavin, Eduardo, Bendtner.

Ở cặp đấu khác, đẫu thiếu vắng một loạt trụ cột vì lý do chấn thương (Drogba, Ballack, Lampard...), nhưng với dàn binh lực còn lại, Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh so với Wolves. Tinh thần đang lên cao cộng thêm việc được thi đấu trên sân nhà, "The Blues" có cơ hội nối dài mạch chiến thắng, nhằm duy trì cách biệt với các đội xếp sau.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Carvalho, A Cole, J Cole, Mikel, Essien, Malouda, Anelka, Kalou.

Wolves: Hennessey, Foley, Berra, Craddock, Zubar, Edwards, Henry, Castillo, Kightly, Ebanks-Blake, Doyle.

Theo Anh Vũ (VNN)