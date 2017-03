Lleyton Hewitt bị loại ngay từ vòng một US Open

Tay vợt Lleyton Hewitt. (Nguồn: Getty images)

Dù Hewitt đã qua thời đỉnh cao từ lâu nhưng có lẽ không ai ngờ là anh lại bị loại một cách khó tin đến thế. Tay vợt Henri Mathieu xếp dưới Hewitt tới 75 bậc trên bảng xếp hạng ATP (thứ 109 thế giới so với Hewitt thứ 34). Mathieu chưa từng tiến xa hơn vòng bốn của một giải Grand Slam, còn riêng giải Mỹ Mở rộng thì thành tích tốt nhất của anh chỉ là vào tới vòng ba.



Mathieu đã phủ đầu Hewitt bằng hai chiến thắng trong hai set đầu tiên với các tỷ số 6-3 và 6-4. Bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Hewitt ngược dòng thành công ở hai set ba và bốn với các tỷ số 7-5, 6-4 nhưng lại nhanh chóng "giã từ vũ khí" ở set quyết định với thất bại 1-6. Kể từ khi tham dự giải Mỹ Mở rộng đến giờ, Hewitt chưa từng bị loại ở vòng một nhưng lần này điều không tưởng đã xảy ra.



Về giao bóng, họ không hơn nhau là bao (Mathieu giành 18 cú ace, Hewitt 17). Thậm chí tay vợt người Australia còn đánh hỏng ít hơn hẳn đối thủ của anh (39 so với 65 lỗi).



Tuy nhiên, bấy nhiêu là không đủ để Hewitt tránh khỏi thất bại vì Mathieu đánh thắng điểm nhiều hơn hẳn Hewitt (72 winner so với 40), lên lưới cũng hiệu quả hơn (25 lần thành công so với 11 lần của Hewitt), tận dụng break-point cũng tốt hơn (8 lần giành break trong khi Hewitt chỉ có 5 lần). Ngay cả lỗi kép thì tay vợt người Pháp cũng mắc ít hơn (8 so với 12). Phần thưởng cho anh là chiếc vé đi tiếp vào vòng hai.



Ngoài cú sốc mang tên Hewitt, một số tên tuổi khác cũng phải mướt mồ hôi ngay vòng đấu đầu tiên khi phải đánh tới set thứ 5 mới giành được chiến thắng như hạt giống số 17 Monfils, hạt giống số 13 Melzer hay đặc biệt là hạt giống số 5 người Thụy Điển Soderling.



Tay vợt Thụy Điển đã 7 lần góp mặt ở giải Mỹ mở rộng trước đó, còn Maurer tham gia giải năm nay là lần đầu tiên. bảng xếp hạng ATP ghi nhận một khoảng cách mênh mông giữa họ khi Soderling thuộc nhóm "VIP" với vị trí thứ 5, còn Maurer "lang thang" tận thứ 209 thế giới.



Ngoại trừ những tay vợt rơi vào tình trạng "khởi đầu nan" nói trên, Federer, Davydenko hay Roddick đều có những chiến thắng nhẹ nhàng sau ba set đấu để tiến vào vòng hai trong khi một số tên tuổi khác như Baghdatis, Nadal, Murray hay Djokovic sẽ đánh vào hôm nay.



Ở nội dung đơn nữ, chưa có bất ngờ đáng chú ý nào xảy ra khi những ứng viên vô địch và nhiều tên tuổi quen thuộc khác như Venus Williams, Kim Clijsters, Stosur, Schiavone hay Dementieva... đều giành quyền vào vòng hai./.

(Theo TT&VH Online/Vietnam+)