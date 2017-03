Lộ trình làm... khổ!

Chạy theo số lượng, giảm chất lượng

Với việc không có đội rớt hạng ở V-League, mùa sau sẽ có 14 đội tham gia (11 đội trụ hạng và ba đội hạng nhất là Quảng Nam, An Giang và Than Quảng Ninh). Đáng nói là việc nâng số lượng đội tham gia cho đủ tụ như lộ trình đã khiến VFF, VPF quên đi chất lượng của các đội lên hạng. Nó còn làm giải mất đi tính cạnh tranh như ở hạng nhất có tám đội thì có ba đội lên V-League, trừ đi hai đội không thể lên do vướng một ông chủ hai đội bóng thì xác suất “đậu” là rất cao. Tương tự, sáu đội hạng nhì thì đã năm đội lên hạng nhất. Hài hước nhất trong đó còn có đội Khánh Hòa mới đầu mùa vừa bán đội V-League, bỏ đội hạng nhất (cũng vừa mới thăng hạng) thì bây giờ lại tiếp tục lên không biết để làm gì nữa. TT