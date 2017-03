Lo với công tác giáo dục ở tuổi U-15

Nhiều đội trình làng những cầu thủ có tiềm năng, song công tác giáo dục ở tuổi mới lớn cần phải được quan tâm nhiều hơn.

Hai trận trong ngày khai mạc gồm chủ nhà An Giang - TP.HCM và HA Gia Lai - Viettel các cầu thủ trẻ đều nóng máu, thể hiện tính ăn thua quá đáng mà ở khu kỹ thuật lẫn công tác trọng tài đều không can thiệp kịp thời. Điển hình trận An Giang - TP.HCM cầu thủ hai bên nóng lên dẫn đến hành vi phi thể thao. Như thấy cầu thủ chủ nhà té ngã vậy mà cầu thủ trẻ TP.HCM vẫn “tranh thủ” sút mạnh bóng vào đối thủ vừa nằm sân. Lỗi đấy lẽ ra ban huấn luyện và trọng tài phải dạy dỗ nhưng ban huấn luyện vẫn thản nhiên xem là bình thường, còn trọng tài Ngô Đắc Tiến cũng xem như… chuyện nhỏ không đáng phạt thẻ (!?).

Hay tình huống thủ môn Nguyễn Bạch Long của TP.HCM va chạm với một cầu thủ An Giang rồi sau đó còn nhào vào định ăn thua đủ với cầu thủ An Giang. Thật khó tin ở tuổi U-15 mà các em lại có cách cư xử manh động và xấu xí như thế mà chẳng thấy HLV hay trọng tài nhắc nhở, dạy bảo.

Mừng với sự đầu tư lứa trẻ có tiến bộ và phát triển về chuyên môn nhưng cũng rất lo với tuổi U-15 mà có lúc các em lại biểu hiện cay cú, xấu xí trước mắt người lớn mà chẳng thấy ai nhắc nhở, dạy dỗ.