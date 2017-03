‘Luật xe đạp là để giúp các cuarơ thi đấu tốt hơn!’

Kết quả chặng 6 Phan Rang - Phan Thiết (110 km) chiến thắng thuộc về tay đua Phạm Hồng Loan (Phân bón Con voi Bình Dương). Cũng ở chặng đua này, tay đua đang tranh chấp áo xanh với Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) là Kajihara Yumi (Nhật Bản) không may bị ngã và về đích bằng xe cứu thương khiến cuộc đua đến ngôi đầu áo xanh gần như đã an bài. Sau chặng 6, tay đua Karami Miyoko (Nhật Bản) tiếp tục bảo toàn áo vàng và áo chấm đỏ (leo núi) trong khi êkíp tuyển Biwase trụ vững ngôi nhất giải đồng đội. Sáng 14-3, các tay đua tranh tài chặng 7 TP Phan Thiết - Mũi Né - TP Phan Thiết lộ trình dự kiến 34 km.