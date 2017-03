Lượt đi Champions League: Quyền lực trong tay người Anh

Bốn cặp đấu, không thất bại và không một lần để thủng lưới. Cả M.U, Chelsea, Liverpool và Arsenal đang giương cao ngọn cờ Premiership trên đấu trường châu Âu. Dù vòng knock-out mới đi qua nửa chặng đường, nhưng với những ưu thế nhất định sau lượt đi, rõ ràng, cả bốn "ông lớn" trên đều tràn trề cơ hội tiến xa.

1. Inter - M.U dĩ nhiên là trận thư hùng thu hút được sự chú ý nhất. Tuy nhiên, rốt cuộc trận đấu lại chưa làm thỏa mãn người hâm mộ. Không chỉ bởi vì tỉ số chung cuộc 0-0 khô khan, mà là cái cách Inter phải chống chọi đầy nhọc nhằn, ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza.

Thầy trò Mourinho không có đối thủ tại Serie A, nhưng bước ra sân chơi châu Âu, Inter vẫn chưa thực sự có vai vế. Trận nghênh tiếp M.U đêm qua lại một lần cho thấy sự "non nớt" của đội bóng áo xanh - đen. Kết thúc cuộc chạm trán, Mourinho ngượng ngùng xin lỗi CĐV, bởi Inter đã đặt "cả chiếc xe bus" trước khung thành, để bảo toàn cái lợi thế mong manh, không bị thủng lưới trên sân nhà.

"Special One" là HLV giỏi, một con người đầy cá tính. Tuy nhiên, đội quân Nerazzurri mà ông đang nắm giữ chưa đồng đều và bản lĩnh như Chelsea năm nào. Inter may vì không thua (cầu môn Cesar chịu 15 cú dứt điểm), may vì Sir Alex quá cầu toàn. Nhưng liệu hành quân đến Old Trafford, thần may mắn đó có tiếp tục đồng hành cùng binh đoàn áo sọc xanh-đen?

Với M.U, bài học từ lần vấp ngã trước Milan cách đây hai năm đã trui rèn "Quỷ đỏ" trở thành kẻ chinh phục đáng sợ. Trong bối cảnh 2 thành viên dưới hàng thủ phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân, hiển nhiên, ngài Ferguson muốn đưa màn phân định thắng thua về Old Trafford, nơi M.U đang duy trì kỷ lục bất bại.

Ông bước đầu thành công với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh Ronaldo, Giggs rồi Berbatov vẫn thay nhau hăm dọa Cesar, trong thế trận chặt chẽ, có thể tạm hình dung sức mạnh tiềm ẩn nơi nhà ĐKVĐ.

Ở Milan, Mourinho gần như đã tung ra hết bài vở. Lượt về, chả lẽ họ lại tiếp tục đánh đu vào phong độ nghèo nàn mà Ibra vừa thể hiện? Hay bấu víu vào sự trở lại của hai "bệnh binh" Samuel & Vieira? Nên nhớ, trong tay Sir Alex, vẫn còn 3 vũ khí nguy hiểm chưa lộ diện, Rooney, Scholes & Vidic.

Hai tuần sắp tới, Mourinho sẽ cố gắng tiêm cho các học trò thêm liều doping tinh thần, kích thích sự tự tin. Nhưng thực tế hơn, ông nên tìm và vạch ra phương án chiến thuật giúp họ có thể đứng vững trước "cơn lốc đỏ", đang sẵn sàng cuốn trôi mọi đối thủ ở Old Trafford.

2. Ngoài M.U, Liverpool chính là đội bóng nhận được nhiều lời tán dương nhất. Có thể, "Lữ đoàn đỏ" đang tụt lại trong cuộc bám đuổi Red Devils tại sân chơi Ngoại hạng. Nhưng không vì thế mà họ đánh mất đi bản sắc từng làm nên thương hiệu "vua đấu cúp".

Chín mươi phút ở Bernabeu đã nói lên tất cả. Một Liverpool phòng ngự khôn ngoan và lọc lõi đã bóp nghẹt lối chơi tiến công mà Real đang khiến La Liga náo loạn. Không Gerrard, cũng chẳng cần Torres thi đấu đủ cả trận, "The Kop" vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng.

Công đầu thuộc về Benayoun, nhưng đằng sau anh, Mascherano - Carragher mới chính là những người hùng thầm lặng. Tiền vệ người Argentina "cày nát" khu trung tuyến, không để chừa khoảng trống cho dàn sao Real phô diễn tài năng. Dưới hậu tuyến, Carragher như "hòn đá tảng", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khung thành Jose Reina.

Không thể không nhắc đến tài điều binh của Rafael Benitez. Ông đã bày ra chiến thuật thực dụng đầy toan tính, giúp các học trò giữ được sự tỉnh táo và nhẫn nại trước khí thế hừng hực của Real. Để rồi đúng vào thời khắc cuối trận, tung ra cú đấm quyết định, làm đối thủ choáng váng.

Cũng giành lấy ưu thế dẫn trước một bàn, cả Chelsea và Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước trận lượt về. Drogba đã phá lưới Buffon, nhưng cũng có thời điểm, Chelsea để Juve vùng lên, liên tục bắn phá cầu môn Petr Cech.

Del Piero và Pavel Nedved đã bước sang tuổi xế chiều, tuy nhiên họ vẫn rất nguy hiểm, nhờ kho gia tài kinh nghiệm, có thể dẫn dắt cả đoàn tàu Bianconeri tiến lên. Áp lực ở Delle Alpi không hề nhỏ, để thích nghi được với điều đó, đoàn quân HLV Hiddink cần giữ sự tỉnh táo và chắc chắn dưới hàng thủ.

Roma - Arsenal dường như là cặp đấu khó lường nhất. Lẽ ra, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng cho các Pháo thủ, nếu hai "chân gỗ" Bendtner, Eboue biết chắt chiu cơ hội tại Emirates.

Hành quân đến thành phố vĩnh hằng, nơi mà Roma từng vùi dập Chelsea ở vòng bảng, Arsenal sẽ không còn cơ hội sửa sai nếu cứ tiếp tục phung phí những tình huống ngon ăn.

Tuyến phòng ngự "The Gunners" chưa bao giờ được đánh giá cao. Nhưng nhờ lợi thế một bàn thắng, yếu tố tự tin và cả sự ngổ ngáo là thứ mà Wenger muốn các cầu thủ trẻ thể hiện ở Olimpico.